На фронті засвітилася рідкісна російська ЗРК "Гибка-С": що відомо про зброю

Російські державні медіа опублікували відеозапис, що демонструє використання зенітного ракетного комплексу малої дальності "Гибка-С", встановленого на базі бронеавтомобіля "Тигр". Вказується, що система працює в районі Покровська Донецької області — одного з ключових напрямків бойових дій на сході України.

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Про це 22 травня повідомив ресурс Defence Blog із посиланням на російські джерела.

У матеріалі зазначено, що "Гибка-С" застосовується для перехоплення БПЛА і літаків, що летять низько, у прифронтовій зоні. Однак навіть на тлі активних бойових дій система залишається рідкістю у лавах ЗС РФ. Підтверджених випадків її оперативного застосування вкрай мало, і до теперішнього моменту "Гибка-С" не демонструвалася в бойових умовах настільки наочно.

Українські джерела повідомляли про ураження щонайменше однієї такої установки на початку 2024 року. За їхніми даними, установку знищили внаслідок високоточного удару, імовірно, з дрона-камікадзе або керованого артилерійського снаряда.

Характеристики та можливості ЗРК "Гибка-С"

Згідно з російськими джерелами, метою створення комплексу "Гнучка-С" стала інтеграція ПЗРК, що добре зарекомендували себе, як-от "Игла-С" і "Верба", в єдиний автоматизований комплекс із системою управління, розвідки та зв'язку, встановленою на мобільних платформах. Комплекс включає:

Бойову машину відділення (БМВ) — оснащену пусковою установкою і ракетами;

Машину розвідки та управління командира взводу (МРУК) — з РЛС 1Л122 "Гармонь" і засобами зв'язку.

ЗРК "Гнучка-С" на фронті Фото: Відкриті джерела

Обидві машини побудовані на базі бронеавтомобіля "Тигр", що забезпечує їм високу мобільність і здатність супроводжувати війська в будь-якому типі місцевості.

Ключовим елементом комплексу є МРУК з радіолокаційною станцією 1Л122. Ця РЛС оснащена фазованою антенною решіткою, що забезпечує круговий огляд і супровід цілей на дальності до 40 км і висоті до 10 км. Завдяки високій точності та оновленню інформації кожні 2-10 секунд, станція здатна виявляти навіть цілі з низькою ефективною площею розсіювання (ЕПР), включно з БПЛА і крилатими ракетами.

БМВ оснащується дистанційно керованою пусковою установкою на 4 ракети (з боєзапасом ще на 4 всередині машини). Система може застосовувати ракети ПЗРК "Игла-С" і "Верба". Останній використовує тридіапазонну ІЧ-головку самонаведення, що забезпечує підвищену ефективність проти малопомітних цілей.

Тактико-технічні характеристики

Дальність ураження: до 6 км

Висота: до 4,5 км

Швидкість цілі: до 700 м/с

Боєголовка: осколково-фугасна

Пускова установка забезпечує вертикальне і горизонтальне наведення з високою точністю, а оптико-електронні прилади дають змогу вести візуальне спостереження і супровід цілі.

Зазначається, що комплекс повністю автоматизований — дані з МРУК надходять на БМВ через захищені канали зв'язку (до 17 км у стаціонарних умовах), даючи змогу вести вогонь по цілях без візуального контакту. При цьому система здатна одночасно керувати до 6 БМВ або 4 відділеннями з комплектами автоматизації.

Загалом ЗРК "Гибка-С" призначений для застосування у складі ешелонованої ППО, супроводу колон, захисту об'єктів, а також мобільних операцій.

Нагадаємо, оглядачі Defense Express звернули увагу на унікальний американський комплекс CIM-10 Bomarc з дальністю ураження до 800 км, який створювався спеціально для перехоплення радянських бомбардувальників Ту-95. Аналітики з'ясовували, чому ця зброя не збереглася до теперішнього часу і в чому її особливість.