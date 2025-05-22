На фронте засветилась редкая российская ЗРК "Гибка-С": что известно об оружии

Российские государственные медиа опубликовали видеозапись, демонстрирующую использование зенитного ракетного комплекса малой дальности «Гибка-С», установленного на базе бронеавтомобиля «Тигр». Указывается, что система работает в районе Покровска Донецкой области — одного из ключевых направлений боевых действий на востоке Украины.

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Об этом 22 мая сообщил ресурс Defence Blog со ссылкой на российские источники.

В материале отмечено, что "Гибка-С" применяется для перехвата низколетящих БПЛА и самолетов в прифронтовой зоне. Однако даже на фоне активных боевых действий система остается редкостью рядах ВС РФ. Подтвержденных случаев ее оперативного применения крайне мало, и до настоящего момента "Гибка-С" не демонстрировалась в боевых условиях столь наглядно.

Украинские источники сообщали о поражении по меньшей мере одной такой установке в начале 2024 года. По их данным, установка была уничтожена в результате высокоточного удара, вероятно, из дрона-камикадзе или управляемого артиллерийского снаряда.

Характеристики и возможности ЗРК "Гибка-С"

Согласно российским источникам, целью создания комплекса "Гибка-С" стала интеграция хорошо зарекомендовавших себя ПЗРК, таких как "Игла-С" и "Верба", в единый автоматизированный комплекс с системой управления, разведки и связи, установленной на мобильных платформах. Комплекс включает:

Боевую машину отделения (БМО) — оснащенную пусковой установкой и ракетами;

Машину разведки и управления командира взвода (МРУК) — с РЛС 1Л122 "Гармонь" и средствами связи.

ЗРК "Гибка-С" на фронте Фото: Открытые источники

Обе машины построены на базе бронеавтомобиля "Тигр", что обеспечивает им высокую мобильность и способность сопровождать войска в любом типе местности.

Ключевым элементом комплекса является МРУК с радиолокационной станцией 1Л122. Эта РЛС оснащена фазированной антенной решеткой, обеспечивающей круговой обзор и сопровождение целей на дальности до 40 км и высоте до 10 км. Благодаря высокой точности и обновлению информации каждые 2–10 секунд, станция способна обнаруживать даже цели с низкой эффективной площадью рассеяния (ЭПР), включая БПЛА и крылатые ракеты.

БМО оснащается дистанционно управляемой пусковой установкой на 4 ракеты (с боезапасом еще на 4 внутри машины). Система может применять ракеты ПЗРК "Игла-С" и "Верба". Последний использует трехдиапазонную ИК-головку самонаведения, что обеспечивает повышенную эффективность против малозаметных целей.

Тактико-технические характеристики

Дальность поражения: до 6 км

Высота: до 4,5 км

Скорость цели: до 700 м/с

Боеголовка: осколочно-фугасная

Пусковая установка обеспечивает вертикальную и горизонтальную наводку с высокой точностью, а оптико-электронные приборы позволяют вести визуальное наблюдение и сопровождение цели.

Отмечается, что комплекс полностью автоматизирован — данные с МРУК поступают на БМО через защищенные каналы связи (до 17 км в стационарных условиях), позволяя вести огонь по целям без визуального контакта. При этом система способна одновременно управлять до 6 БМО или 4 отделениями с комплектами автоматизации.

В целом ЗРК «Гибка-С» предназначен для применения в составе эшелонированной ПВО, сопровождения колонн, защиты объектов, а также мобильных операций.

Напомним, обозреватели Defense Express обратили внимание на уникальный американский комплекс CIM-10 Bomarc с дальностью поражения до 800 км, который создавался специально для перехвата советских бомбардировщиков Ту-95. Аналитик выясняли, почему это оружие не сохранилось до настоящего времени и в чем его особенность.