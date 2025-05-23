В Україні посилюють мобілізацію: яка ситуація в Полтаві та Києві

У Полтавській області вже ухвалено рішення про створення мобільних блокпостів за участю співробітників поліції та ТЦК у Полтавському, Кременчуцькому, Миргородському та Лубенському районах. На них стоятимуть поліцейські та військові.

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Про це пише Суспільне Полтава з посиланням на джерела в Полтавській ОВА.

Чергувати на кожному такому блокпості будуть:

шість працівників поліції;

чотири військовослужбовці ТЦК та СП;

один працівник зонального відділу Військової служби правопорядку;

працівник СБУ.

Рішення щодо створення таких блокпостів ухвалила Рада оборони області. Як зазначили джерела в Полтавській ОВА, воно повʼязане із розшуком військових зі статусом СЗЧ.

Мобілізація в Києві

Голова КМВА (Київська міська військова адміністрація, — ред.) Тимур Ткаченко раніше заявив, що столиця — лідер у питанні мобілізації.

"Що стосується безпосередньо питання мобілізації, її покращення – то місто Київ завжди було одним з лідерів у питанні мобілізації, бо тут, в принципі, найбільше людей. І, звісно, для того, щоб опрацьовувати це питання, ми задіюємо ресурси районних адміністрацій і, відповідно до законодавства, всіх, хто має цим займатися. Тому тримаємо на контролі", — зазначив Ткаченко в інтервʼю ВВС 8 квітня, додавши, що це питання стосується також його діяльності.

При цьому голова КМВА впевнений, що в столиці все відбувається згідно із законодавством.

"Дивіться, будь-які заходи, що стосуються мобілізації, вони мають проводитись виключно в законному полі. І на всіх нарадах на цьому наголошується неодноразово, до цього процесу задіяні і правоохоронні органи, і Служба безпеки України", — заявив він.

Зокрема, Ткаченко запевнив, що те, що стосується їхньої роботи, не включає жодних порушень. А якщо такі факти десь є, то потрібно одразу про це говорити, а правоохоронні органи мають зайнятися цим питанням.

20 травня Тимур Ткаченко відреагував на новини про "бусифікацію" в Києві з використанням його цитат з інтервʼю ВВС.

"Сьогодні в низці Telegram-каналів задокументовано вихід саме таких замовних публікацій. Саме на цих же ресурсах регулярно публікуються PR-матеріали щодо діяльності мера Києва Віталія Кличка. Ми маємо всі підстави вважати, що саме команда Віталія Кличка проплатила публікацію даних матеріалів", — зазначив голова КМВА.

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Ткаченко додав, що в такий критичний для країни час питання мобілізації є чутливим та суспільно важливим. Тому жодних спекуляцій щодо цієї теми не можна допустити.

"Я спокійно відношусь до схожих замовних матеріалів команди мера Києва, які стосуються особисто мене і виходять зі сталою періодичністю. Але подібні публікації, які дискредитують Сили оборони України і підривають обороноздатність мають отримати оцінку компетентних органів", — додав Ткаченко.

Нагадаємо, частина працівників можуть після 28 травня втратити бронювання від мобілізації. Чи збережуть підприємства статус критичних, може залежати від того, чи надішлють вони вчасно необхідні дані.

Також Фокус писав про пропозицію нардепа Олексія Гончаренка видавати працівникам ТЦК окрему форму.