В Украине усиливают мобилизацию: какая ситуация в Полтаве и Киеве

В Полтавской области уже принято решение о создании мобильных блокпостов с участием сотрудников полиции и ТЦК в Полтавском, Кременчугском, Миргородском и Лубенском районах. На них будут стоять полицейские и военные.

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Об этом пишет Суспільне Полтава со ссылкой на источники в Полтавской ОВА.

Дежурить на каждом таком блокпосте будут:

шесть сотрудников полиции;

четыре военнослужащих ТЦК и СП;

один работник зонального отдела Военной службы правопорядка;

работник СБУ.

Решение о создании таких блокпостов принял Совет обороны области. Как отметили источники в Полтавской ОВА, оно связано с розыском военных со статусом СЗЧ.

Мобилизация в Киеве

Глава КГВА (Киевская городская военная администрация, — ред.) Тимур Ткаченко ранее заявил, что столица — лидер в вопросе мобилизации.

"Что касается непосредственно вопроса мобилизации, ее улучшения — то город Киев всегда был одним из лидеров в вопросе мобилизации, потому что здесь, в принципе, больше всего людей. И, конечно, для того, чтобы прорабатывать этот вопрос, мы задействуем ресурсы районных администраций и, согласно законодательству, всех, кто должен этим заниматься. Поэтому держим на контроле", — отметил Ткаченко в интервью ВВС 8 апреля, добавив, что этот вопрос касается также его деятельности.

При этом глава КГВА уверен, что в столице все происходит согласно законодательству.

"Смотрите, любые мероприятия, касающиеся мобилизации, они должны проводиться исключительно в законном поле. И на всех совещаниях это отмечается неоднократно, к этому процессу задействованы и правоохранительные органы, и Служба безопасности Украины", — заявил он.

В частности, Ткаченко заверил, что то, что касается их работы, не включает никаких нарушений. А если такие факты где-то есть, то нужно сразу об этом говорить, а правоохранительные органы должны заняться этим вопросом.

20 мая Тимур Ткаченко отреагировал на новости о "бусификации" в Киеве с использованием его цитат из интервью ВВС.

"Сегодня в ряде Telegram-каналов задокументирован выход именно таких заказных публикаций. Именно на этих же ресурсах регулярно публикуются PR-материалы о деятельности мэра Киева Виталия Кличко. Мы имеем все основания полагать, что именно команда Виталия Кличко проплатила публикацию данных материалов", — отметил глава КГВА.

Фото: скриншот

Ткаченко добавил, что в такое критическое для страны время вопрос мобилизации является чувствительным и общественно важным. Поэтому никаких спекуляций по этой теме нельзя допустить.

"Я спокойно отношусь к подобным заказным материалам команды мэра Киева, которые касаются лично меня и выходят с постоянной периодичностью. Но подобные публикации, которые дискредитируют Силы обороны Украины и подрывают обороноспособность должны получить оценку компетентных органов", — добавил Ткаченко.

Напомним, часть работников могут после 28 мая потерять бронирование от мобилизации. Сохранят ли предприятия статус критических, может зависеть от того, пришлют ли они вовремя необходимые данные.

Также Фокус писал о предложении нардепа Алексея Гончаренко выдавать работникам ТЦК отдельную форму.