С-300, "Тор" і "Бук": Сили оборони завдали серію ударів по російській ППО (відео)

Оператори 14-го полку Сил безпілотних систем за підтримки бригади "Чорний ліс" завдали ударів по командному пункту і зенітним ракетним системам російських військ на Донеччині, застосовуючи американські боєприпаси Switchblade 600, які баражують.

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Пресслужба 14-го полку СБС 22 травня опублікувала кадри бойової роботи, на яких зафіксовано ураження цілої низки російських засобів ППО, включно із самохідною установкою С-300В, комплексами "Тор-М2" і "Бук-М3", а також командно-штабною машиною зенітного дивізіону. За даними підрозділу, атаки проводилися як по стаціонарних позиціях, так і в момент пересування цілей між вогневими рубежами.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", в операції активно застосовувалися баражувальні боєприпаси Switchblade 600 американського виробництва. Їх ідентифікація стала можливою завдяки характерному інтерфейсу керуючих систем. Безпілотники діяли у взаємодії з українськими розвідувальними дронами Shark, що забезпечують цілевказівку у реальному часі.

Switchblade 600 масою 23 кг здатний завдавати ударів по цілях на відстані до 40 км, що вказує на ураження об'єктів, які перебувають на глибині кількох десятків кілометрів від лінії фронту. Запуск дронів проводився з мінімальною підготовкою: транспортно-пусковий контейнер виключає необхідність катапультного старту, а вся процедура розгортання займає не більше 10 хвилин.

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Також було зазначено, що це вже не перший випадок ураження рідкісного гусеничного варіанту комплексу С-300В. У січні 2025 року в районі Запоріжжя було знищено аналогічний ЗРК, імовірно модифікований до версії С-300ВМ "Антей-2500". Ця система розроблялася в СРСР для прикриття передових позицій сухопутних військ і оснащена унікальними ракетами-перехоплювачами, несумісними з іншими модифікаціями сімейства С-300. Головне її призначення — перехоплення балістичних ракет малої дальності та захист ключових військових об'єктів.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що росіяни почали дедалі більше встановлювати муляжі систем ППО. Зокрема, на Далекому Сході почали розміщувати макети зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.