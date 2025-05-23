С-300, "Тор" и "Бук": Силы обороны нанесли серию ударов по российской ПВО (видео)

Операторы 14-го полка Сил беспилотных систем при поддержке бригады «Чёрный лес» нанесли удары по командному пункту и зенитным ракетным системам российских войск в Донецкой области, применяя американские барражирующие боеприпасы Switchblade 600.

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Пресс-служба 14-го полка СБС 22 мая опубликовала кадры боевой работы, на которых зафиксировано поражение целого ряда российских средств ПВО, включая самоходную установку С-300В, комплексы "Тор-М2" и "Бук-М3", а также командно-штабную машину зенитного дивизиона. По данным подразделения, атаки проводились как по стационарным позициям, так и в момент передвижения целей между огневыми рубежами.

Как отметили обозреватели "Милитарного", в операции активно применялись барражирующие боеприпасы Switchblade 600 американского производства. Их идентификация стала возможной благодаря характерному интерфейсу управляющих систем. Беспилотники действовали во взаимодействии с украинскими разведывательными дронами Shark, обеспечивающими целеуказание в реальном времени.

Switchblade 600 массой 23 кг способен наносить удары по целям на расстоянии до 40 км, что указывает на поражение объектов, находящихся на глубине нескольких десятков километров от линии фронта. Запуск дронов производился с минимальной подготовкой: транспортно-пусковой контейнер исключает необходимость катапультного старта, а вся процедура развертывания занимает не более 10 минут.

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Также было отмечено, что это уже не первый случай поражения редкого гусеничного варианта комплекса С-300В. В январе 2025 года в районе Запорожья был уничтожен аналогичный ЗРК, предположительно модифицированный до версии С-300ВМ "Антей-2500". Эта система разрабатывалась в СССР для прикрытия передовых позиций сухопутных войск и оснащена уникальными ракетами-перехватчиками, несовместимыми с другими модификациями семейства С-300. Главное ее предназначение — перехват баллистических ракет малой дальности и защита ключевых военных объектов.

Напомним, в начале марта стало известно, что россияне начали все больше устанавливать муляжи систем ПВО. В частности, на Дальнем Востоке начали размещать макеты зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.