Про логістику думати не доводиться: скільки в середньому живе окупант "на нулі", — офіцер

Росія заощаджує на їжі, воді й боєприпасах, відправляючи бійців у штурми з мінімальним набором. Ті, кому щастить прожити довше за розрахунки, здаються у полон після виживання без питної води.

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Про це в ефірі "24 Каналу" 23 травня розповів начальник штабу 4 батальйону "Сила свободи" бригади "Рубіж" НГУ, молодший лейтенант Микола Гриценко з позивним "Одеса".

З його слів, на Сіверському напрямку тактика ЗС РФ — безмінна, але ворог комбінує різні підходи.

"На одній ділянці фронту він може піти із застосуванням бронетехніки, так званими "ангарами" отими величезними, танками. Через 2 кілометри можуть їхати 30-40 мотоциклів. Іще за 2 кілометри можуть наступати пішим порядком. Ціль одна – піший порядок впирається в передній край оборони з метою знищення наших передніх позицій. Мототехніка та бронетехніка намагаються пробитися за наш передній край, приїхати вглиб оборони й висадити вже піхоту безпосередньо в тилу", — пояснив Гриценко.

Він уточнив, що один з цілей висадки пілоти в тилу — ураження українських операторів БПЛА. Оборонці ж намагаються знищувати окупантів ще на підступах, поки вони не досягли переднього краю. У цьому їм допомагають різноманітні дрони. Якщо ж ворогу вдається пробитись, його вже зустрічає піхота.

Також військовий розповів про ситуацію з логістикою ворога. Він зазначив, що можливість підвозити техніку й боєприпаси на більш дальніх рубежах, до вогневих позицій у ЗС РФ є. Розвідувальних дронів на оптоволокні у захисників ще немає, та й загалом оптоволоконних БПЛА не настільки багато, а РФ розвиває засоби РЕБ.

"На передньому краю майже логістики в них ніякої нема", — підкреслив Гриценко.

З його слів, військовополонені розповідали, що їм вистачало води лише на день. На п’ятий-десятий день вони вимушено здавались у полон.

"Передній край, у них логістика максимально відрізана. У них є тільки те, що вони беруть із собою — це пляшка води, банка консервів, якесь печиво, 2 гранати та БК. З таким складом вони сидять на передній лінії. Їм цього вистачає, бо їхнє життя — не більше 2-3 днів на передній лінії", — розповів воїн.

Він уточнив, що таких бійців ЗС РФ або відправляють у "мʼясний штурм", або їх засипають українські БПЛА в "норах". Росіяни підживлюють передню лінію, підкидаючи туди нових бійців, які не мають нормальної підготовки. За 30 днів навчань окупантів вчать лише ухилятись від дронів і дають трохи постріляти. Після цього їх садять у техніку й відправляють у штурми.

Нагадаємо, пресслужба Офісу генпрокурора повідомила, що російські загарбники розстріляли двох беззбройних бійців ЗСУ у Покровському районі. Їх взяли у полон під час штурму поблизу селища Удачне.

У Генштабі ЗСУ заявили, що Повітряні сили ЗСУ успішно атакували передовий командний пункт ворожого 3-го армійського корпусу у Бахмуті.