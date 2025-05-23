О логистике думать не приходится: сколько в среднем живет оккупант "на нуле", — офицер

Россия экономит на еде, воде и боеприпасах, отправляя бойцов в штурмы с минимальным набором. Те, кому везет прожить дольше расчетов, сдаются в плен после выживания без питьевой воды.

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Об этом в эфире "24 Канала" 23 мая рассказал начальник штаба 4 батальона "Сила свободы" бригады "Рубеж" НГУ, младший лейтенант Николай Гриценко с позывным "Одесса".

По его словам, на Северском направлении тактика ВС РФ — бессменная, но враг комбинирует различные подходы.

"На одном участке фронта он может пойти с применением бронетехники, так называемыми "ангарами" теми огромными, танками. Через 2 километра могут ехать 30-40 мотоциклов. Еще через 2 километра могут наступать пешим порядком. Цель одна — пеший порядок упирается в передний край обороны с целью уничтожения наших передних позиций. Мототехника и бронетехника пытаются пробиться за наш передний край, приехать вглубь обороны и высадить уже пехоту непосредственно в тылу", — пояснил Гриценко.

Он уточнил, что одна из целей высадки пилоты в тылу — поражение украинских операторов БПЛА. Защитники же стараются уничтожать оккупантов еще на подступах, пока они не достигли переднего края. В этом им помогают различные дроны. Если же врагу удается пробиться, его уже встречает пехота.

Также военный рассказал о ситуации с логистикой врага. Он отметил, что возможность подвозить технику и боеприпасы на более дальних рубежах, к огневым позициям у ВС РФ есть. Разведывательных дронов на оптоволокне у защитников еще нет, да и вообще оптоволоконных БПЛА не столь много, а РФ развивает средства РЭБ.

"На переднем краю почти логистики у них никакой нет", — подчеркнул Гриценко.

По его словам, военнопленные рассказывали, что им хватало воды только на день. На пятый-десятый день они вынужденно сдавались в плен.

"Передний край, у них логистика максимально отрезана. У них есть только то, что они берут с собой — это бутылка воды, банка консервов, какое-то печенье, 2 гранаты и БК. С таким составом они сидят на передней линии. Им этого хватает, потому что их жизнь — не более 2-3 дней на передней линии", — рассказал воин.

Он уточнил, что таких бойцов ВС РФ либо отправляют в "мясной штурм", либо их засыпают украинские БПЛА в "норах". Россияне подпитывают переднюю линию, подбрасывая туда новых бойцов, которые не имеют нормальной подготовки. За 30 дней учений оккупантов учат только уклоняться от дронов и дают немного пострелять. После этого их сажают в технику и отправляют в штурмы.

Напомним, пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что российские захватчики расстреляли двух безоружных бойцов ВСУ в Покровском районе. Их взяли в плен во время штурма вблизи поселка Удачное.

В Генштабе ВСУ заявили, что Воздушные силы ВСУ успешно атаковали передовой командный пункт вражеского 3-го армейского корпуса в Бахмуте.