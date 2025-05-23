Планировал операции на Покровском направлении: ВСУ уничтожили командный пункт россиян в Бахмуте

Украинские пилоты самолетами атаковали передовой командный пункт ВС РФ, которые тот разместили в захваченном Бахмуте в Донецкой области. В результате атаки сооружение, где находился враг, было существенно повреждено.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"21 мая 2025 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины успешно нанесли удар по передовому командному пункту 3-го армейского корпуса оккупантов в Бахмуте (ВОТ Донецкой области). В результате удара было существенно повреждено сооружение, где размещался враг", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что этот удар серьезно снижает способность РФ планировать и проводить операции на Покровском направлении, одном из самых напряженных участков фронта.

Командный пункт планировал операции на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении: что известно

22 мая сообщалось, что ВС РФ в Донецкой области сейчас пытаются охватить Покровск, перерезать украинскую логистику и продвинуться в районе Мирнограда. Это в совокупности свидетельствует о том, что РФ уже начала готовить почву для наступления на Константиновку.

20 мая сообщалось, что россияне на Покровском направлении хотят вбить клин между украинскими узлами сопротивления между Константиновкой и Покровском. Это создает предпосылки для наступления на Константиновку и Покровск с двух сторон.

В бригаде "Червона Калина" рассказали, что штурмы ВС РФ на Покровском направлении не прекращаются. В серое время суток российские силы накапливаются, а утром начинают наступление.