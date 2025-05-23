Планував операції на Покровському напрямку: ЗСУ знищили командний пункт росіян в Бахмуті

Українські пілоти літаками атакували передовий командний пункт ЗС РФ, які той розмістили в захопленому Бахмуті на Донеччині. Внаслідок атаки споруда, де перебував ворог, була суттєво пошкоджена.

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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"21 травня 2025 року Повітряні сили Збройних сил України успішно завдали удару по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу окупантів в Бахмуті (ТОТ Донецької області). Внаслідок удару була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі зауважили, що цей удар серйозно знижує здатність РФ планувати та проводити операції на Покровському напрямку, одній з найбільш напружених ділянок фронту.

Командний пункт планував операції на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку: що відомо

22 травня повідомлялося, що ЗС РФ на Донеччині зараз намагаються охопити Покровськ, перерізати українську логістику та просунутися в районі Мирнограда. Це в сукупності свідчить про те, що РФ вже почала готувати підґрунтя для наступу на Костянтинівку.

20 травня повідомлялося, що росіяни на Покровському напрямку хочуть вбити клин між українськими вузлами спротиву між Костянтинівкою та Покровськом. Це створює передумови для наступу на Костянтинівку і Покровськ з двох боків.

В бригаді "Червона Калина" розповіли, що штурми ЗС РФ на Покровському напрямку не припиняються. У сіру пору доби російські сили накопичуються, а зранку починають наступ.