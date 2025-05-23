Припинення вогню — до липня: аналітики JP Morgan малюють Україні "грузинський сценарій"

Бойові дії можуть припинитися вже в липні 2025 року без мирної угоди. Подальша підтримка Заходу важлива, інакше Росія поверне Україну у свою орбіту.

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Аналітики інвестиційного банку JP Morgan у першій доповіді нового центру геополітики заявили.

Оскільки трансатлантична єдність "тріщить по швах", президент України Володимир Зеленський буде змушений піти на угоду з Росією, яка передбачає заморозку бойових дій. Війна перейшла в стадію "ендшпіля", але всеосяжної мирної угоди не буде.

Аналітики наводять чотири можливі варіанти завершення війни:

Найкращий варіант — "Південна Корея" (ймовірність — 15%)

Зеленський не отримає ні членства в НАТО, ні повного відновлення України. Якщо йому вдасться забезпечити присутність в Україні сил безпеки Європи, підкріплену гарантіями безпеки від США, то 80% території, що перебуває під контролем Києва, будуть спрямовані на набагато стабільнішу, більш процвітаючу і демократичну траєкторію.

Рішення Заходу задіяти близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів дасть хороший старт для початку відновлення України.

Ізраїльський варіант (імовірність — 20%)

Сильна, стійка військова та економічна підтримка без значної іноземної військової присутності. Зрештою це забезпечить власний стримувальний фактор. Але війна з РФ буде завжди

Не найкращий "грузинський сценарій" (максимальна ймовірність — 50%)

За відсутності іноземних військ і військової підтримки Україна відчуватиме постійну нестабільність і тривале відновлення. Це призведе до зриву західної інтеграції та повернення в орбіту Росії.

Найгірша перспектива — перетворення на Білорусь (імовірність — 15%)

Якщо Штати відмовляться від України, а Європа не зможе втрутитися, Росія дотримуватиметься максималістських вимог і домагатиметься повної капітуляції України, перетворивши її на васальну державу.

За такого розкладу Росія фактично виграє війну, розділить Захід і переверне світовий порядок, встановлений після Другої світової війни, роблять висновки в JP Morgan.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа не готується відправляти миротворців в Україну.

Фокус раніше докладно описував імовірність виходу США з переговорного процесу щодо України. Президент США Дональд Трамп говорив про свої "червоні лінії".