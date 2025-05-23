Прекращение огня – до июля: аналитики JP Morgan рисуют Украине "грузинский сценарий"

Боевые действия могут прекратиться уже в июле 2025 года без мирного соглашения. Дальнейшая поддержка Запада важна, иначе Россия вернет Украину в свою орбиту.

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Аналитики инвестиционного банка JP Morgan в первом докладе нового центра геополитики заявили.

Поскольку трансатлантическое единство "трещит по швам", президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден пойти на соглашение с Россией, которое предусматривает заморозку боевых действий. Война перешла в стадию "эндшпиля", но всеобъемлющего мирного соглашения не будет.

Аналитики приводят четыре возможных варианта завершения войны:

Лучший вариант – "Южная Корея" (вероятность — 15%)

Зеленский не получит ни членства в НАТО, ни полного восстановления Украины. Если ему удастся обеспечить присутствие в Украине сил безопасности Европы, подкрепленноегарантиями безопасности от США, то 80% территории под контролем Киева, будут направлены на гораздо более стабильную, процветающую и демократическую траекторию.

Решение Запада задействовать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов даст хороший старт для начала восстановления Украины.

Израильский вариант (вероятность — 20%)

Сильная, устойчивая военная и экономическая поддержка без значительного иностранного военного присутствия. В конечном итоге это обеспечит собственный сдерживающий фактор. Но война с РФ будет всегда

Не лучший "грузинский сценарий" (максимальная вероятность — 50%)

При отсутствии иностранных войск и военной поддержки Украина будет испытывать постоянную нестабильность и длительное восстановление. Это приведет к срыву западной интеграции и возвращению в орбиту России.

Худшая перспектива — превращение в Беларусь (вероятность — 15%)

Если Штаты откажутся от Украины, а Европа не сможет вмешаться, Россия будет придерживаться максималистских требований и добиваться полной капитуляции Украины, превратив ее в вассальное государство.

При таком раскладе Россия фактически выиграет войну, разделит Запад и перевернет мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, делают выводы в JP Morgan.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа не готовится отправлять миротворцев в Украину.

Фокус ранее подробно описывал вероятность выхода США из переговорного процесса по Украине. Президент США Дональд Трамп говорил о своих "красных линиях".