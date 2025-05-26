Білорусь представила нову командно-штабну машину управління вогнем артилерії "Арба" (фото)

На міжнародній виставці озброєнь MILEX-2025 білоруська компанія ОКБ ТСП представила командно-штабну машину управління вогнем артилерії Арба.

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Про це повідомляє російський "Военный Осведомитель".

Нещодавно білоруська компанія ОКБ ТСП представила командно-штабну машину управління вогнем артилерії "Арба", яка призначена для автоматизованого вирішення широкого кола оперативно-тактичних завдань у сфері бойового керування.

Вона має можливості обміну інформацією по різних каналах зв'язку, забезпечення стійкого радіозв'язку та проводового телефонного зв'язку з вищими, підлеглими та наданими підрозділами, а також проведення оптичної розвідки та управління БПЛА.

За словами розробників, КШМ "Арба" забезпечує:

збирання та відображення на цифровій карті даних про свої війська та противника;

розрахунок установок для стрільби;

автоматичний розрахунок коригувань при поразці цілей;

підготовку та запуск безпілотників;

проведення метеорологічної підготовки;

автоматизовану топогеодезичну прив'язку позицій;

автоматичну підготовку завдань із зайняття бойового порядку;

керування БПЛА для виконання поставлених завдань.

Базова платформа машини має колісну формулу 4x4. Авто важить 17 тонн, а максимальна швидкість сягає 110 км/год. Потужність двигуна складає 350 л.

Нагадаємо, що раніше у Росії презентували великий БПЛА С-76 з вантажним відсіком. Його зліт, політ маршрутом і посадка виконуються в автоматичному режимі, без безпосередньої участі оператора.

Також у Латвії оборонна компанія Origin Robotics представила автономний дрон-перехоплювач Blaze, який поєднує технологію машинного зору та радіолокаційного відстеження.