Беларусь представила новую командно-штабную машину управления огнем артиллерии "Арба" (фото)

На международной выставке вооружений MILEX-2025 белорусская компания ОКБ ТСП представила командно-штабную машину управления огнем артиллерии Арба.

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Об этом сообщает российский "Военный Осведомитель".

Недавно белорусская компания ОКБ ТСП представила командно-штабную машину управления огнем артиллерии "Арба", которая предназначена для автоматизированного решения широкого круга оперативно-тактических задач в сфере боевого управления.

Она имеет возможности обмена информацией по различным каналам связи, обеспечения устойчивой радиосвязи и проводной телефонной связи с вышестоящими, подчиненными и предоставленными подразделениями, а также проведения оптической разведки и управления БПЛА.

По словам разработчиков, УШМ "Арба" обеспечивает:

сбор и отображение на цифровой карте данных о своих войсках и противнике;

расчет установок для стрельбы;

автоматический расчет корректировок при поражении целей;

подготовку и запуск беспилотников;

проведение метеорологической подготовки;

автоматизированную топогеодезическую привязку позиций;

автоматическую подготовку задач по занятию боевого порядка;

управление БПЛА для выполнения поставленных задач.

Базовая платформа машины имеет колесную формулу 4x4. Авто весит 17 тонн, а максимальная скорость достигает 110 км/ч. Мощность двигателя составляет 350 л.

Напомним, что ранее в России презентовали большой БПЛА С-76 с грузовым отсеком. Его взлет, полет по маршруту и посадка выполняются в автоматическом режиме, без непосредственного участия оператора.

Также в Латвии оборонная компания Origin Robotics представила автономный дрон-перехватчик Blaze, который сочетает технологию машинного зрения и радиолокационного отслеживания