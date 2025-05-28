"Слабка зона": у DeepState розкрили основне завдання наступу РФ на Костянтинівку (карти)

Російські окупанти вже не один день ускладнюють ситуацію в районі Костянтинівки, прорвавши українську оборону. Окрім того, ворожі сили загрожують населеним пунктам, де проходить логістика ЗСУ.

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Деталями у коментарі "Громадському радіо" 27 травня поділився аналітик та співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий.

"Якщо говорити про Костянтинівку, то там ситуація доволі складна й вона розгортається вже не один день", — підкреслив він.

Експерт пояснив, що наступ ворога почався з району населених пунктів Олександропіль, Пантелеймонівка, Валентинівка і Суха Балка. Звідти ЗС РФ почали просування, прорвавши оборону.

"Паралельно з цим погіршилася ситуація в районі Калинового, Баранівки, Тарасівки. Вони прорвали там оборону і зараз дуже активно збільшують зону контролю на цій ділянці фронту", — зауважив Погорілий.

Шляхи наступу на Костянтинівку на карті Фото: DeepState

З його слів, раніше окупанти лізли на Костянтинівку з Часового Яру, але їм вже тривалий час не вдається захопити це місто. Ворог скеровує цілі полки на окупацію одного мікрорайону. Також ЗС РФ намагались прориватися механізованими колонами на село Ступочки, але задум провалився. Місто Торецьк теж не дається росіянам до кінця.

Шляхи наступу ЗС РФ в районі Костянтинівки на карті Фото: DeepState

"І ось вони намацали слабку зону. І це ще один спосіб добратися до Костянтинівки з протилежного боку до Часового Яру. І це їхнє основне завдання. Взяти Костянтинівку та всю Костянтинівську агломерацію загалом", — розповів аналітик.

Він уточнив, що також ЗС РФ становлять загрозу для Дружківки й Добропілля — міст, через які проходить українська логістика. Погорілий наголосив, що окупантам навіть не обов’язково туди фізично заходити, достатньо створити зону для роботи БПЛА з відстані. При цьому можливості Росії у питанні FPV-дронів зростають як за дальністю, так і за кількістю.

Міста, через які проходить логістика, на мапі Фото: DeepState

Нагадаємо, офіцер штабу 5-ї штурмової бригади Олексій Тарасенко повідомив, що ЗС РФ тиснуть по всій лінії боєзіткнення на Краматорському напрямку. Ворог застосовує тактику штурмів невеликими групами.

У бригаді "Степові Хижаки" показали, як підірвали кількох російських штурмовиків-мотоциклістів на Покровському напрямку. Українські оператори БПЛА встановили на перехресті міни, підготувавши пастку для окупантів.