"Слабая зона": в DeepState раскрыли основную задачу наступления РФ на Константиновку (карты)

Российские оккупанты уже не один день усложняют ситуацию в районе Константиновки, прорвав украинскую оборону. Кроме того, вражеские силы угрожают населенным пунктам, где проходит логистика ВСУ.

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Деталями в комментарии "Громадському радіо" 27 мая поделился аналитик и соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

"Если говорить о Константиновке, то там ситуация довольно сложная и она разворачивается уже не один день", — подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что наступление врага началось из района населенных пунктов Александрополь, Пантелеймоновка, Валентиновка и Сухая Балка. Оттуда ВС РФ начали продвижение, прорвав оборону.

"Параллельно с этим ухудшилась ситуация в районе Калинового, Барановки, Тарасовки. Они прорвали там оборону и сейчас очень активно увеличивают зону контроля на этом участке фронта", — отметил Погорелый.

Пути наступления на Константиновку на карте Фото: DeepState

По его словам, ранее оккупанты лезли на Константиновку с Часового Яра, но им уже длительное время не удается захватить этот город. Враг направляет целые полки на оккупацию одного микрорайона. Также ВС РФ пытались прорываться механизированными колоннами на село Ступочки, но замысел провалился. Город Торецк тоже не дается россиянам до конца.

Пути наступления ВС РФ в районе Константиновки на карте Фото: DeepState

"И вот они нащупали слабую зону. И это еще один способ добраться до Константиновки с противоположной стороны к Часовому Яру. И это их основная задача. Взять Константиновку и всю Константиновскую агломерацию в целом", — рассказал аналитик.

Он уточнил, что также ВС РФ представляют угрозу для Дружковки и Доброполья — мостов, через которые проходит украинская логистика. Погорелый отметил, что оккупантам даже не обязательно туда физически заходить, достаточно создать зону для работы БПЛА с расстояния. При этом возможности России в вопросе FPV-дронов растут как по дальности, так и по количеству.

Города, через которые проходит логистика, на карте Фото: DeepState

Напомним, офицер штаба 5-й штурмовой бригады Алексей Тарасенко сообщил, что ВС РФ давят по всей линии боестолкновения на Краматорском направлении. Враг применяет тактику штурмов небольшими группами.

В бригаде "Степные Хищники" показали, как подорвали нескольких российских штурмовиков-мотоциклистов на Покровском направлении. Украинские операторы БПЛА установили на перекрестке мины, подготовив ловушку для оккупантов.