Заминировали перекресток дронами: бойцы СБС взорвали мотоциклистов ВС РФ под Покровском (видео)

Украинские военные на Покровском направлении в Донецкой области подорвали нескольких российских штурмовиков-мотоциклистов на минах, установленных операторами дронов.

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О ликвидации россиян бойцы батальона поддержки 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем им. Якова Гандзюка "Степные Хищники" Вооруженных сил Украины рассказали вечером 26 мая в Telegram-канале.

В начале видео с камеры дрона можно увидеть, как двое оккупантов на мотоциклах движутся в сторону перекрестка, предварительно заминированного операторами беспилотных летательных аппаратов 59-й ОШБр. Оба россиянина подрываются на минах, а вслед за ними в ловушку попадает и третий вражеский штурмовик.

Военный обозреватель Игаль Левин отмечает, что перекресток является лучшим местом для установки минных заграждений, а беспилотники дают возможность регулярно обновлять их, создавая опасность на путях передвижения противника.

СБС на Покровском направлении подорвали на минах технику РФ

В апреле бойцы 59 отдельной штурмовой бригады СБС ВСУ рассказывали, как подорвали на дистанционно установленных минах возле села Надиевка под Покровском целые колонны техники ВС РФ. Благодаря дистанционному минированию за пару часов без применения артиллерии и дронов удалось ликвидировать 10 единиц вражеской техники.

Напомним, в Defense Express 30 апреля рассказывали, что у украинских военных появились новые противотанковые мины ТМ-2025. Их новый электромеханический взрыватель МПЭМ-1 содержит элементы, напечатанные на 3D-принтере.