Замінували перехрестя дронами: бійці СБС підірвали мотоциклістів ЗС РФ під Покровськом (відео)

Українські військові на Покровському напрямку в Донецькій області підірвали кількох російських штурмовиків-мотоциклістів на мінах, встановлених операторами дронів.

Related video

Про ліквідацію росіян бійці батальйону підтримки 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем ім. Якова Гандзюка "Степові Хижаки" Збройних сил України розповіли ввечері 26 травня в Telegram-каналі.

На початку відео з камери дрона можна побачити, як двоє окупантів на мотоциклах рухаються в бік перехрестя, попередньо замінованого операторами безпілотних літальних апаратів 59-ї ОШБр. Обидва росіянина підриваються на мінах, а слідом за ними на пастку натрапляє і третій ворожий штурмовик.

Військовий оглядач Ігаль Левін зазначає, що перехрестя є найкращим місцем для встановлення мінних загороджень, а безпілотники дають можливість регулярно оновлювати їх, створюючи небезпеку на шляхах пересування противника.

СБС на Покровському напрямку підірвали на мінах техніку РФ

У квітні бійці 59 окремої штурмової бригади СБС ЗСУ розповідали, як підірвали на дистанційно встановлених мінах біля села Надіївка під Покровськом цілі колони техніки ЗС РФ. Завдяки дистанційному мінуванню за пару годин без застосування артилерії та дронів вдалося ліквідувати 10 одиниць ворожої техніки.

Нагадаємо, в Defense Express 30 квітня розповідали, що в українських військових з'явилися нові протитанкові міни ТМ-2025. Їхній новий електромеханічний підривник МПЕМ-1 містить елементи, надруковані на 3D-принтері.