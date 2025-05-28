Китай поставив на озброєння новітні колісні танки ZTL-19: що відомо про техніку

Сухопутні війська Народно-визвольної армії Китаю почали отримувати новітні колісні штурмові машини ZTL-19 8×8, створені на базі модернізованої платформи бойової машини піхоти Type 19. Техніка надходить у частини залізничним транспортом, і її перекидання вже зафіксовано на шляху до нових пунктів дислокації.

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Про це 27 травня повідомив портал Defence Blog.

Нова ZTL-19 розроблена з акцентом на підвищення мобільності, вогневої потужності та живучості в умовах сучасних бойових дій. Основою конструкції стало оновлене шасі з більш потужним двигуном і автоматичною трансмісією, об'єднаними в інтегрований силовий модуль.

Додатково було посилено підвіску, а всю конструкцію спрощено для польового обслуговування, що відображає накопичений досвід експлуатації попередніх зразків — передусім штурмової машини ZLT-11 на платформі Type 08, яку активно застосовують у загальновійськових бригадах і морській піхоті.

Одним із помітних нововведень ZTL-19 стали подвійні водометні рушії в кормовій частині корпусу, що забезпечують амфібійні можливості на рівні 8-10 км/год під час форсування водних перешкод. Це робить машину універсальною в складних географічних умовах, включно з річковими та прибережними зонами.

Ешелон із бронемашинами ZTL-19 Фото: X (Twitter)

Характеристики та можливості танка

Машина оснащена новою 105-мм нарізною гарматою високого тиску з низькою віддачею. Гармату створену із застосуванням сучасних матеріалів, що підвищують стійкість до тиску і поліпшують балістику. Відсутність дульного гальма знижує демаскувальний ефект пострілу і підвищує комфорт екіпажу.

Боєкомплект включає:

бронебійні підкаліберні снаряди з відокремлюваним піддоном (APDS), здатні пробивати до 600 мм однорідної броні на дистанції до 2 км;

фугасні та кумулятивні (HEAT) снаряди;

керовані ракети, що запускаються через ствол;

снаряди для руйнування укріплених позицій;

лазерно-навідні боєприпаси для ураження наземних і малошвидкісних повітряних цілей на дальності до 5 км.

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Башта танка оснащена автоматом заряджання і панорамною прицільною системою, що дає змогу оператору і командиру одночасно вести розвідку і прицілювання. Це рішення підвищує швидкість реакції і тактичну ефективність у динамічній бойовій обстановці.

За бойової маси близько 25 тонн машина забезпечує:

круговий захист від куль калібру 7,62 мм (AP);

лобовий захист від 14,5-мм бронебійних снарядів;

обмежений захист від 25-мм і 30-мм автоматичних гармат;

посилений захист днища від мін і саморобних вибухових пристроїв.

Бронювання ZTL-19 виконано з використанням високоміцної сталі та модульних композитних елементів, що дає змогу проводити швидку модернізацію та адаптацію до рівня загроз.

Загалом машина призначена для підтримки механізованих підрозділів, особливо в умовах, що вимагають високої мобільності та швидкої реакції. Її впровадження посилює можливості Народно-визвольної армії Китаю у веденні бойових дій на різних театрах військових дій.

Нагадаємо, у січні Військово-морський флот Китаю офіційно ввів в експлуатацію перший фрегат нового покоління Type 054B. Новий корабель оснащений вдосконаленою версією ЗРК HQ-16 з активним радіолокаційним самонаведенням.