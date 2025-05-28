Китай поставил на вооружение новейшие колесные танки ZTL-19: что известно о технике

Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая начали получать новейшие колесные штурмовые машины ZTL-19 8×8, созданные на базе модернизированной платформы боевой машины пехоты Type 19. Техника поступает в части железнодорожным транспортом, и ее переброска уже зафиксирована на пути к новым пунктам дислокации.

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Об этом 27 мая сообщил портал Defence Blog.

Новая ZTL-19 разработана с упором на повышение мобильности, огневой мощи и живучести в условиях современных боевых действий. Основой конструкции стало обновлённое шасси с более мощным двигателем и автоматической трансмиссией, объединёнными в интегрированный силовой модуль.

Дополнительно была усилена подвеска, а вся конструкция упрощена для полевого обслуживания, что отражает накопленный опыт эксплуатации предыдущих образцов — в первую очередь, штурмовой машины ZLT-11 на платформе Type 08, активно применяемой в общевойсковых бригадах и морской пехоте.

Одним из заметных новшеств ZTL-19 стали двойные водометные движители в кормовой части корпуса, обеспечивающие амфибийные возможности на уровне 8–10 км/ч при форсировании водных преград. Это делает машину универсальной в сложной географической обстановке, включая речные и прибрежные зоны.

Эшелон с бронемашинами ZTL-19 Фото: X (Twitter)

Характеристики и возможности танка

Машина оснащена новой 105-мм нарезной пушкой высокого давления с низкой отдачей. Орудие создано с применением современных материалов, повышающих устойчивость к давлению и улучшающих баллистику. Отсутствие дульного тормоза снижает демаскирующий эффект выстрела и повышает комфорт экипажа.

Боекомплект включает:

бронебойные подкалиберные снаряды с отделяющимся поддоном (APDS), способные пробивать до 600 мм однородной брони на дистанции до 2 км;

фугасные и кумулятивные (HEAT) снаряды;

управляемые ракеты, запускаемые через ствол;

снаряды для разрушения укреплённых позиций;

лазерно-наводимые боеприпасы для поражения наземных и малоскоростных воздушных целей на дальности до 5 км.

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Башня танка оснащена автоматом заряжания и панорамной прицельной системой, что позволяет оператору и командиру одновременно вести разведку и прицеливание. Это решение повышает скорость реакции и тактическую эффективность в динамичной боевой обстановке.

При боевой массе около 25 тонн машина обеспечивает:

круговую защиту от пуль калибра 7,62 мм (AP);

лобовую защиту от 14,5-мм бронебойных снарядов;

ограниченную защиту от 25-мм и 30-мм автоматических пушек;

усиленную защиту днища от мин и самодельных взрывных устройств.

Бронирование ZTL-19 выполнено с использованием высокопрочной стали и модульных композитных элементов, что позволяет проводить быструю модернизацию и адаптацию к уровню угроз.

В целом машина предназначена для поддержки механизированных подразделений, особенно в условиях, требующих высокой мобильности и быстрой реакции. Её внедрение усиливает возможности Народно-освободительной армии Китая в ведении боевых действий на различных театрах военных действий.

Напомним, в январе Военно-морской флот Китая официально ввел в эксплуатацию первый фрегат нового поколения Type 054B. Новый корабль оснащен усовершенствованной версией ЗРК HQ-16 с активным радиолокационным самонаведением.