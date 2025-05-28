"Бухий" писав коментарі про "руских": Дмитро Добкін розповів, як втратив будинок

Колишній нардеп розповів, що мав «дуже гарний будинок» під Харковом, який знищив російський КАБ. Також він пояснив дивну поведінку у Верховній Раді та поїздки під час війни за кордон.

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Про це відомо з інтерв’ю бізнесмена і колишнього народного депутата Дмитра Добкіна, опублікованого "Економічною правдою" 28 травня.

"На нас летять шахеди, ракети, ми всі тут з цим живемо щодня, ми всі це відчуваємо. Прилетіти може в кого завгодно. Під Харковом у мій будинок прилетів КАБ, дому немає. Так, там жила моя родина, дуже гарний будинок був", — поділився він.

Він згадав, що був там після звільнення Вовчанська. У будинку панував безлад, підприємець забрав звідки частину речей, ліжко та шафу. Усе це він перевіз у київське житло, яке винаймає.

"Там немає всього села. Я "бухий" якісь коментарі писав у ютубі про "руских", якісь "гадості", і потім прилетіло", — додав Добкін.

Колишній нардеп також пояснив випадок, який стався з ним у Верховній Раді. Він запевнив, що з дією наркотиків дивна поведінка не могла бути пов’язана, адже в такому стані неможливо перебувати у парламенті. Бізнесмен розповів, що пив воду і розмовляв з дружиною, а поводився так через нервове напруження і безсонну ніч.

"Тоді, знаєте, були такі часи, брат розглядався, він тоді був у політиці якійсь, били по ньому тоді. Я не був ціллю", — зауважив він.

Добкін розповів, що тур за 135 тисяч євро включав проживання всієї родини на 8-10 осіб на Сейшелах і квитки бізнес-класу. Наступного тижня експолітик усе оплатив і поїздка все ж відбулася.

Бізнесмен пояснив і закордонні поїздки під час війни. З його слів, усе "працює так, як держава вирішила". Добкін згадав, що у березні 2022 року сходив у ТЦК і став на військовий облік, але не був мобілізований.

"Тому що всі розуміють, що моя голова на фронті? Але в мене є бізнес, є можливості. Хоча я розумію: забрали б — куди б я дівся, поїхав би",— сказав він.

Ексдепутат додав, що має можливість виїжджати завдяки бронюванню від мобілізації, отримуючи наказ про відрядження або відпустку.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запропонував другий раунд прямих переговорів з Україною у Стамбулі. У Туреччині запевнили, що "завжди готові надати майданчик".

Журналіст повідомив, що рідний брат депутата Закарпатської облради Володимира Суботовського продавав елітних коней охороні президента РФ Володимира Путіна.