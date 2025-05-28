"Бухой" писал комментарии о "русских": Дмитрий Добкин рассказал, как потерял дом

Бывший нардеп рассказал, что имел "очень красивый дом" под Харьковом, который уничтожил российский КАБ. Также он объяснил странное поведение в Верховной Раде и поездки во время войны за границу.

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Об этом известно из интервью бизнесмена и бывшего народного депутата Дмитрия Добкина, опубликованного "Экономической правдой" 28 мая.

"На нас летят шахеды, ракеты, мы все здесь с этим живем каждый день, мы все это чувствуем. Прилететь может в кого угодно. Под Харьковом в мой дом прилетел КАБ, дома нет. Да, там жила моя семья, очень красивый дом был", — поделился он.

Он вспомнил, что был там после освобождения Волчанска. В доме царил беспорядок, предприниматель забрал откуда часть вещей, кровать и шкаф. Все это он перевез в киевское жилье, которое снимает.

"Там нет всего села. Я "бухой" какие-то комментарии писал в ютубе про "русских", какие-то "гадости", и потом прилетело", — добавил Добкин.

Бывший нардеп также объяснил случай, который произошел с ним в Верховной Раде. Он заверил, что с действием наркотиков странное поведение не могло быть связано, ведь в таком состоянии невозможно находиться в парламенте. Бизнесмен рассказал, что пил воду и разговаривал с женой, а вел себя так из-за нервного напряжения и бессонной ночи.

"Тогда, знаете, были такие времена, брат рассматривался, он тогда был в политике какой-то, били по нему тогда. Я не был целью", — отметил он.

Добкин рассказал, что тур за 135 тысяч евро включал проживание всей семьи на 8-10 человек на Сейшелах и билеты бизнес-класса. На следующей неделе экс-политик все оплатил и поездка все же состоялась.

Бизнесмен объяснил и зарубежные поездки во время войны. По его словам, все "работает так, как государство решило". Добкин вспомнил, что в марте 2022 года сходил в ТЦК и стал на воинский учет, но не был мобилизован.

"Потому что все понимают, что моя голова на фронте? Но у меня есть бизнес, есть возможности. Хотя я понимаю: забрали бы — куда бы я делся, уехал бы",- сказал он.

Экс-депутат добавил, что имеет возможность выезжать благодаря бронированию от мобилизации, получая приказ о командировке или отпуске.

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