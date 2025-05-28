Тисяча "Шахедів": у Росії немає ресурсів для масованих атак щоденно, — Defense Express

Попри гучні заяви, Росія наразі не здатна щодня запускати по Україні тисячу ударних дронів типу "Шахед". Щоб досягти такого масштабу, їй доведеться витратити чимало часу на нарощування виробництва.

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Про заявив військовий експерт, головний редактор "Defense Express" Олег Катков в ефірі для "Фабрики новин".

Аналітик вважає, що подібні заяви про тисячу щоденних "Шахедів", які Росія нібито вже готова запускати, свідчать про відсутність фаховості у тих, хто їх поширює. За його словами, подібні твердження можуть мати суто пропагандистську мету — вплинути на європейську спільноту, переконуючи, що без активного спротиву РФ зможе досягти такого рівня ескалації.

Оцінюючи здатність Сил оборони протистояти системним повітряним атакам РФ, Катков підкреслює, що ключ до ефективного захисту — це не "дивовижна зброя", а впровадження комплексних рішень і їхнє грамотне поєднання.

"Тобто, аби ворог менше виробляв "Шахедів", треба бити по комплектаторам, бити по кінцевому виробництву, заваджувати санкціями. Мається на увазі, просто банально щоби в РФ було менше грошей на все це", — відзначив експерт.

Катков також наголошує на важливості санкцій, які мають унеможливити постачання до Росії критичних компонентів для виробництва озброєння.

Крім того, експерт підкреслює, що для ефективного перехоплення вже запущених "Шахедів" необхідно комбінувати засоби кінетичної дії та РЕБ. Він акцентує на потребі нарощування кількості ЗРК, мобільних вогневих груп та авіації, адже деякі дрони летять на такій висоті, яку неможливо досягти звичайним вогнем із землі.

Катков також повідомив, що Росія постійно адаптує тактику використання ударних дронів типу "Шахед", змінюючи як траєкторії польоту, так і технічне наповнення апаратів. Сучасні модифікації суттєво відрізняються від іранських зразків 2022 року — електроніка майже повністю замінена на російську, хоча загальний зовнішній вигляд зберігається. Водночас на території РФ випускаються різні варіанти цих БпЛА: наприклад, на заводі в Алабузі виготовляють моделі під назвою "Герань", а в Іжевську — "Гарпія".

Нагадаємо, 28 травня Німеччина оголосила новий пакет допомоги, який включає фінансування виробництва далекобійної зброї, постачання систем ППО, боєприпасів і медичного обладнання.

Також повідомлялося, що Ігнат попередив про смертельну загрозу російських дронів-імітаторів. За його словами, РФ почала масово застосовувати такі БпЛА, що начинені кількома кілограмами вибухівки.