"Дрони-імітатори можуть бути з вибухівкою": Ігнат попередив про смертельну загрозу

Росія почала масово застосовувати дрони-імітатори, начинені кількома кілограмами вибухівки.

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Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю телеканалу "ВІТА ТБ".

За його словами, дрони-імітації оснащені вибухівкою ще до запуску, аби вибухнути одразу після виявлення. Така тактика перетворює навіть знешкоджені або приземлені дрони на смертельну загрозу для цивільних і військових.

"Тероризм ніхто не відміняв на Росії", — додав він.

Що таке дрони-імітатори

Наприкінці минулого року Фокус розповідав, що корпус дронів-імітацій "Пародія" виготовлений з фанери — як і в БпЛА "Гербер", що робить їхнє виробництво простішим і дешевшим. У порівнянні з ударними та далекобійними "Шахедами", ці безпілотники коштують Росії значно менше. "Пародії" обладнані двоциліндровим двигуном внутрішнього згоряння з дволопатевим дерев'яним гвинтом, тоді як у "Шахедів" встановлені дорожчі чотирициліндрові мотори.

Зазначалось також, що "Пародії" разом з "Герберами" можуть прокладати шлях "Шахедам", виманюючи на себе вогонь, аби відкрити важливі цілі для удару. Втім, статистика показує, що така тактика росіян суттєво не збільшила кількість влучань.

Нещодавно речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко пояснив, що дрони-імітації "Пародія" не мають вибухівки, але все ж становлять загрозу — вони перевантажують ППО, ускладнюючи її роботу через велику кількість повітряних цілей, які радар не може одразу ідентифікувати.

Нагадаємо, 26 травня Ігнат розповідав, що бійці Сил оборони України навчилися розпізнавати ворожі дрони за звуком і характером польоту. Це дозволяє знижувати ймовірність марного використання дорогих ракет ППО на дрони-імітації. У ЗСУ вже працюють над альтернативними способами протидії таким цілям.

Раніше українська громадська діячка, волонтерка, співзасновниця благодійного фонду Dignitas і "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська стверджує, що війна тільки починається: Росія може невдовзі почати запускати набагато більше ударних дронів типу "Шахед" по території України.