"Дроны-имитаторы могут быть со взрывчаткой": Игнат предупредил о смертельной угрозе

Россия начала массово применять дроны-имитаторы, начиненные несколькими килограммами взрывчатки.

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Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью телеканалу "ВИТА ТВ".

По его словам, дроны-имитации оснащены взрывчаткой еще до запуска, чтобы взорваться сразу после обнаружения. Такая тактика превращает даже обезвреженные или приземленные дроны в смертельную угрозу для гражданских и военных.

"Терроризм никто не отменял на России", — добавил он.

Что такое дроны-имитаторы

В конце прошлого года Фокус рассказывал, что корпус дронов-имитаций "Пародия" изготовлен из фанеры — как и у БпЛА "Гербер", что делает их производство проще и дешевле. По сравнению с ударными и дальнобойными "Шахедами", эти беспилотники стоят России значительно меньше. "Пародии" оборудованы двухцилиндровым двигателем внутреннего сгорания с двухлопастным деревянным винтом, тогда как у "Шахедов" установлены более дорогие четырехцилиндровые моторы.

Отмечалось также, что "Пародии" вместе с "Герберами" могут прокладывать путь "Шахедам", выманивая на себя огонь, чтобы открыть важные цели для удара. Впрочем, статистика показывает, что такая тактика россиян существенно не увеличила количество попаданий.

Недавно представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко объяснил, что дроны-имитации "Пародия" не имеют взрывчатки, но все же представляют угрозу — они перегружают ПВО, усложняя ее работу из-за большого количества воздушных целей, которые радар не может сразу идентифицировать.

Напомним, 26 мая Игнат рассказывал, что бойцы Сил обороны Украины научились распознавать вражеские дроны по звуку и характеру полета. Это позволяет снижать вероятность бесполезного использования дорогостоящих ракет ПВО на дроны-имитации. В ВСУ уже работают над альтернативными способами противодействия таким целям.

Ранее украинский общественный деятель, волонтер, соучредитель благотворительного фонда Dignitas и "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская утверждает, что война только начинается: Россия может вскоре начать запускать гораздо больше ударных дронов типа "Шахед" по территории Украины.