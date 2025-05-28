Тысяча "Шахедов": у России нет ресурсов для массированных атак ежедневно, — Defense Express

Несмотря на громкие заявления, Россия пока не способна ежедневно запускать по Украине тысячу ударных дронов типа "Шахед". Чтобы достичь такого масштаба, ей придется потратить немало времени на наращивание производства.

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Об этом заявил военный эксперт, главный редактор "Defense Express" Олег Катков в эфире для "Фабрики новостей".

Аналитик считает, что подобные заявления о тысяче ежедневных "Шахедов", которые Россия якобы уже готова запускать, свидетельствуют об отсутствии профессионализма у тех, кто их распространяет. По его словам, подобные утверждения могут иметь чисто пропагандистскую цель — повлиять на европейское сообщество, убеждая, что без активного сопротивления РФ сможет достичь такого уровня эскалации.

Оценивая способность Сил обороны противостоять системным воздушным атакам РФ, Катков подчеркивает, что ключ к эффективной защите — это не "удивительное оружие", а внедрение комплексных решений и их грамотное сочетание.

"То есть, чтобы враг меньше производил "Шахедов", надо бить по комплектаторам, бить по конечному производству, мешать санкциями. Имеется в виду, просто банально чтобы в РФ было меньше денег на все это", — отметил эксперт.

Катков также отмечает важность санкций, которые должны сделать невозможным поставки в Россию критических компонентов для производства вооружения.

Кроме того, эксперт подчеркивает, что для эффективного перехвата уже запущенных "Шахедов" необходимо комбинировать средства кинетического действия и РЭБ. Он акцентирует на необходимости наращивания количества ЗРК, мобильных огневых групп и авиации, ведь некоторые дроны летят на такой высоте, которую невозможно достичь обычным огнем с земли.

Катков также сообщил, что Россия постоянно адаптирует тактику использования ударных дронов типа "Шахед", меняя как траектории полета, так и техническое наполнение аппаратов. Современные модификации существенно отличаются от иранских образцов 2022 года — электроника почти полностью заменена на российскую, хотя общий внешний вид сохраняется. В то же время на территории РФ выпускаются различные варианты этих БПЛА: например, на заводе в Алабуге изготавливают модели под названием "Герань", а в Ижевске — "Гарпия".

Напомним, 28 мая Германия объявила новый пакет помощи, который включает финансирование производства дальнобойного оружия, поставки систем ПВО, боеприпасов и медицинского оборудования.

Также сообщалось, что Игнат предупредил о смертельной угрозе российских дронов-имитаторов. По его словам, РФ начала массово применять такие БпЛА, начиненные несколькими килограммами взрывчатки.