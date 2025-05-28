Захищав Київ від військ РФ: колишній журналіст Петро Черних помер від поранень на фронті (фото)

Петро Черних служив у 112-й бригаді Територіальної оборони. Він брав участь в обороні Києва, пройшов гарячі бої в Харківській і Луганській областях.

Related video

Про це повідомили українському Інституту масової інформації родичі військового.

Черних почав військовий шлях задовго до повномасштабного вторгнення армії Росії. Після 2014 року він активно працював волонтером і здійснив десятки виїздів на лінію фронту.

З перших днів великої війни 2022 року він пішов добровольцем у 128-й батальйон 112-ї бригади Територіальної оборони.

Петро Черних брав участь в обороні Києва

У складі бригади він брав участь в обороні Києва, пройшов гарячі бої в Харківській області та в Білогорівці Луганської області.

Старший солдат Сергій Щербак сказав, що Черних був найкращий товариш, побратим, який міг у будь-яку хвилину підставити плече.

"Він завжди був на передовій, ніколи не боявся, був завжди першим. Коли стояли над Сіверським Дінцем, він говорив, як тут гарно і було б здорово тут побувати в мирний час. На жаль, цієї мрії він не здійснив", — розповів солдат.

Після контузій у військового розвинулася важка хвороба і його комісували з армії. У мирний час Петро Черних працював журналістом в інформаційному агентстві УНІАН, виданні Мind.ua і в пресслужбі компанії "Енергоатом".

Нагадаємо, український військкор Юрій Бутусов вирішив вступити до 13-ї бригади "Хартія" Національної гвардії. Йому присвоїли звання солдата і зараз він проходить необхідну підготовку.

Фокус писав про загибель на фронті спортивного журналіста і телеведучого Володимира Коцура. Він пішов воювати після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ.