Защищал Киев от войск РФ: бывший журналист Петр Черных умер от ранений на фронте (фото)

Петр Черных служил в 112-й бригаде Территориальной обороны. Он участвовал в обороне Киева, прошел горячие бои в Харьковской и Луганской областях.

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Об этом сообщили украинскому Институту массовой информации родственники военного.

Черных начал военный путь задолго до полномасштабного вторжения армии России. После 2014 года он активно работал волонтером и совершил десятки выездов на линию фронта.

С первых дней большой войны в 2022 году он пошел добровольцем в 128-й батальон 112-й бригады Территориальной обороны.

Петр Черных участвовал в обороне Киева

В составе бригады он участвовал в обороне Киева, прошел горячие бои в Харьковской области и в Белогоровке Луганской области.

Старший солдат Сергей Щербак сказал, что Черных был лучший товарищ, побратим, который мог в любую минуту подставить плечо.

"Он всегда был на передовой, никогда не боялся, был всегда первым. Когда стояли над Северским Донцом, он говорил, как здесь хорошо и было бы здорово здесь побывать в мирное время. К сожалению, этой мечты он не осуществил", — рассказал солдат.

После контузий у военного развилась тяжелая болезнь и его комиссовали из армии. В мирное время Петр Черных работал журналистом в информационном агентстве УНИАН, издании Мind.ua и в пресс-службе компании "Энергоатом".

Напомним, украинский военкор Юрий Бутусов решил вступить в 13-ю бригаду "Хартия" Национальной гвардии. Ему присвоили звание солдата и сейчас он проходит необходимую подготовку.

Фокус писал о гибели на фронте спортивного журналиста и телеведущего Владимира Коцура. Он ушел воевать после начала полномасштабного вторжения ВС РФ.