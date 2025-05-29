"Народ зазнав серйозних нападів": Папа Римський заговорив про російські удари по Україні

Необхідно припинити російсько-українську війну та підтримати кожну ініціативу щодо діалогу та миру.

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Таку заяву зробив Папа Римський Лев XIV, реагуючи на потужні російські обстріли українських міст, які тривали три дні поспіль з 24 по 26 травня.

"Народ України зазнав нових, серйозних нападів. Запевняю, що молитимуся за всіх жертв, особливо за дітей та їхні родини", — написав Папа Римський.

Він також наголосив, що рішуче повторює "свій заклик припинити війну і підтримати будь-яку ініціативу для діалогу і миру".

"Давайте молитися разом за мир в Україні та всюди, де війна приносить страждання", — наголосив понтифік.

Пост Папи Римського Фото: Скриншот

Нагадаємо, 26 травня військові аналітики пояснили, чому РФ під час обстрілів України використовує менше ракет, ніж виробляє.

Фокус також писав про те, що Папа Римський хоче прийняти наступний раунд переговорів між Україною та РФ.