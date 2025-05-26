РФ під час обстрілів України використовує менше ракет, ніж виробляє: аналітики назвали причини

Росія щомісяця виробляє приблизно 150 далекобійних ракет різних типів, однак останні масовані удари по Україні показали, що застосовує вона їх у менших обсягах, ніж виготовляє.

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Про це пише військовий портал Defence Express.

Аналітики вважають, що одна з причин — обмежена кількість носіїв ракет. Зокрема, Росія економить ресурс Ту-95МС, випускаючи по 1–3 ракети замість 6–8. Після ударів по авіабазі "Енгельс" частину ракетоносіїв також відвели на віддалені бази, що ускладнило логістику.

На папері у Росії має бути приблизно 40–50 бомбардувальників Ту-95МС, але в реальності в строю далеко не всі. Подібна ситуація спостерігається і з Ту-160: з 13–18 одиниць (залежно від джерела) шість перебувають на ремонті та модернізації.

Отже, від третини до половини всіх Ту-160 перебувають на ремонті або модернізації, а ще частина, ймовірно, несправна чи непридатна до польотів. Якщо подібна ситуація спостерігається і з Ту-95МС, то реально для бойових завдань Росія може мати в розпорядженні не 40 і навіть не 20 літаків.

Також зазначається, що перенесення морських носіїв ракет "Калібр" із Севастополя до Новоросійська ускладнило їхнє обслуговування та завантаження через недостатньо розвинену інфраструктуру на новій базі.

Нагадаємо, вночі 25 травня росіяни випустили 9 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23", 55 крилатих ракет Х-101 і "Калібр" із літаків та кораблів, одну Х-22 і чотири керовані ракети Х-59/69. А в ніч проти 26 травня РФ знову атакувала Україну. Цього разу були здійснені пуски крилатих ракет Х-101 з Ту-95МС — 9 ракет.

Також повідомлялося, що США, Німеччина, Франція та Велика Британія могли скасувати обмеження для України на удари західною зброєю по російській території. Тепер, коли обмежень немає, партнери повинні надати українцям ракети, які уражатимуть цілі вглибині Російської Федерації, сказав глава німецького уряду.