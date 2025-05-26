ВС РФ во время обстрелов Украины использует меньше ракет, чем производит: аналитики назвали причины

Россия ежемесячно производит около 150 дальнобойных ракет различных типов, однако последние массированные удары по Украине показали, что применяет она их в меньших объемах, чем производит.

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Об этом пишет военный портал Defence Express.

Аналитики считают, что одна из причин — ограниченное количество носителей ракет. В частности, Россия экономит ресурс Ту-95МС, выпуская по 1-3 ракеты вместо 6-8. После ударов по авиабазе "Энгельс" часть ракетоносителей также отвели на отдаленные базы, что усложнило логистику.

На бумаге у России должно быть около 40-50 бомбардировщиков Ту-95МС, но в реальности в строю далеко не все. Подобная ситуация наблюдается и с Ту-160: из 13-18 единиц (в зависимости от источника) шесть находятся на ремонте и модернизации.

Таким образом, от трети до половины всех Ту-160 находятся на ремонте или модернизации, а еще часть, вероятно, неисправна или не пригодна к полетам. Если подобная ситуация наблюдается и с Ту-95МС, то реально для боевых задач Россия может иметь в распоряжении не 40 и даже не 20 самолетов.

Также отмечается, что перенос морских носителей ракет "Калибр" из Севастополя в Новороссийск усложнил их обслуживание и загрузку из-за недостаточно развитой инфраструктуры на новой базе.

Напомним, ночью 25 мая россияне выпустили 9 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23", 55 крылатых ракет Х-101 и "Калибр" с самолетов и кораблей, одну Х-22 и четыре управляемые ракеты Х-59/69. А в ночь на 26 мая РФ снова атаковала Украину. На этот раз были осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 с Ту-95МС — 9 ракет.

Также сообщалось, что США, Германия, Франция и Великобритания могли отменить ограничения для Украины на удары западным оружием по российской территории. Теперь, когда ограничений нет, партнеры должны предоставить украинцам ракеты, которые будут поражать цели в глубине Российской Федерации, сказал глава немецкого правительства.