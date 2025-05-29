"Народ подвергся серьезным нападениям": Папа Римский заговорил о российских ударах по Украине

Необходимо прекратить российско-украинскую войну и поддержать каждую инициативу по диалогу и миру.

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Такое заявление сделал Папа Римский Лев XIV, реагируя на мощные российские обстрелы украинских городов, которые продолжались три дня подряд с 24 по 26 мая.

"Народ Украины подвергся новым, серьезным нападениям. Уверяю, что буду молиться за всех жертв, особенно за детей и их семьи", — написал Папа Римский.

Он также подчеркнул, что решительно повторяет "свой призыв прекратить войну и поддержать любую инициативу для диалога и мира".

"Давайте молиться вместе за мир в Украине и везде, где война приносит страдания", — подчеркнул понтифик.

Пост Папы Римского Фото: Скриншот

Напомним, 26 мая военные аналитики объяснили, почему РФ во время обстрелов Украины использует меньше ракет, чем производит.

Фокус также писал о том, что Папа Римский хочет принять следующий раунд переговоров между Украиной и РФ.