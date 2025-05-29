РФ стягнула на "Оленью" десятки бомбардувальників: Defence Express пояснили, що це означає

На тлі активізації російських ракетних ударів по Україні зростає увага до дій стратегічної авіації РФ. Нові супутникові знімки свідчать про безпрецедентне скупчення літаків на аеродромі "Оленья" — там зафіксували 40 бомбардувальників Ту-22М3 і щонайменше 11 Ту-95МС, що становить близько 20% усього парку таких літаків у Росії.

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На тлі зростання інтенсивності російських ударів по Україні варто звернути увагу на супутникові знімки з ресурсу AviVector, які дозволяють оцінити реальний стан стратегічної авіації РФ. Один із таких знімків зафіксував на аеродромі "Оленья" аж 40 бомбардувальників Ту-22М3 станом на 26 травня 2025 року.

Супутниковий знімок аеродрому "Оленья" Фото: Telegram / AviVector

Це показник вражає, адже всього, за оцінками, Росія має не більше 60 літаків цього типу. Для порівняння: лише два тижні тому майже всі Ту-22М3 були зосереджені на базі "Белая" в Сибіру (42 одиниці). Тож факт переміщення більшої частини флоту на північну базу виглядає як масштабна ротація, хоча наразі РФ майже не використовує ці ракетоносії для ударів по Україні — принаймні у порівнянні з 2023–2024 роками.

Крім того, на "Оленьї" також було зафіксовано 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, однак у ракетному ударі 26 травня брали участь лише троє з них. Це може свідчити про обмежену реальну боєготовність навіть тих літаків, які фізично присутні на аеродромах.

Також уваги заслуговують супутникові знімки аеродрому "Енгельс", які опублікували аналітики AviVector. Вони показують зміни в активності стратегічної авіації РФ перед і після ракетного удару 26 травня 2025 року.

Супутниковий знімок аеродрому "Енгельс" Фото: Telegram / AviVector

Згідно з даними, станом на 25 травня на авіабазі "Енгельс" перебували шість бомбардувальників Ту-95МС, три надзвукові Ту-160 і чотири фронтові Су-34. Уже наступного дня, 26 травня, кількість літаків зменшилася вдвічі: по три Ту-95МС і Ту-160, а також лише два Су-34.

Після масованої атаки по Україні, яка відбулася того ж дня, на базу "Енгельс" повернулися одразу сім Ту-95МС. Ще один бомбардувальник цього типу був перекинутий на аеродром "Оленья".

Супутниковий знімок аеродрому "Енгельс" Фото: Telegram / AviVector

Чому Росія переганяє стратегічну авіацію

Аналітики підкреслили, що такі переміщення стратегічної авіації між різними аеродромами, ймовірно, не випадкові. Росіяни, схоже, навмисно переганяють бомбардувальники, щоб ускладнити роботу української та західної розвідки — зокрема, аби замаскувати підготовку до нових ракетних ударів.

Цікаво, що заради цього Росія, вочевидь, готова витрачати цінний ресурс — льотні години своїх бомбардувальників, зокрема Ту-95МС, Ту-22М3 і Ту-160, яких у неї обмежена кількість.

Нагадаємо, 28 травня моніторинговий Telegram-канал Tracking повідомив, що Росія почала споряджати літаки крилатими ракетами Х-101.

Також повідомлялося, що РФ активно інвестує в розвиток стратегічної авіації, одночасно ремонтуючи та модернізуючи бойові літаки дальньої авіації. Значні ресурси вкладаються в оновлення парку ракетоносців Ту-95МС, Ту-160 і Ту-22М3, а також у розробку перспективного бомбардувальника ПАК ДА.