РФ стянула на "Оленью" десятки бомбардировщиков: Defence Express объяснили, что это значит

На фоне активизации российских ракетных ударов по Украине растет внимание к действиям стратегической авиации РФ. Новые спутниковые снимки свидетельствуют о беспрецедентном скоплении самолетов на аэродроме "Оленья" — там зафиксировали 40 бомбардировщиков Ту-22М3 и не менее 11 Ту-95МС, что составляет около 20% всего парка таких самолетов в России.

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О какого рода маневрах это может свидетельствовать, и почему ВС РФ идет на такие шаги, рассказали специалисты Defence Express.

На фоне роста интенсивности российских ударов по Украине стоит обратить внимание на спутниковые снимки с ресурса AviVector, которые позволяют оценить реальное состояние стратегической авиации РФ. Один из таких снимков зафиксировал на аэродроме "Оленья" аж 40 бомбардировщиков Ту-22М3 по состоянию на 26 мая 2025 года.

Спутниковый снимок аэродрома "Оленья" Фото: Telegram / AviVector

Это показатель впечатляет, ведь всего, по оценкам, Россия имеет не более 60 самолетов этого типа. Для сравнения: всего две недели назад почти все Ту-22М3 были сосредоточены на базе "Белая" в Сибири (42 единицы). Поэтому факт перемещения большей части флота на северную базу выглядит как масштабная ротация, хотя сейчас РФ почти не использует эти ракетоносители для ударов по Украине — по крайней мере по сравнению с 2023-2024 годами.

Кроме того, на "Оленьей" также было зафиксировано 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, однако в ракетном ударе 26 мая участвовали только трое из них. Это может свидетельствовать об ограниченной реальной боеготовности даже тех самолетов, которые физически присутствуют на аэродромах.

Также внимания заслуживают спутниковые снимки аэродрома "Энгельс", которые опубликовали аналитики AviVector. Они показывают изменения в активности стратегической авиации РФ перед и после ракетного удара 26 мая 2025 года.

Спутниковый снимок аэродрома "Энгельс" Фото: Telegram / AviVector

Согласно данным, по состоянию на 25 мая на авиабазе "Энгельс" находились шесть бомбардировщиков Ту-95МС, три сверхзвуковых Ту-160 и четыре фронтовых Су-34. Уже на следующий день, 26 мая, количество самолетов уменьшилось вдвое: по три Ту-95МС и Ту-160, а также только два Су-34.

После массированной атаки по Украине, которая состоялась в тот же день, на базу "Энгельс" вернулись сразу семь Ту-95МС. Еще один бомбардировщик этого типа был переброшен на аэродром "Оленья".

Спутниковый снимок аэродрома "Энгельс" Фото: Telegram / AviVector

Почему Россия перегоняет стратегическую авиацию

Аналитики подчеркнули, что такие перемещения стратегической авиации между различными аэродромами, вероятно, не случайны. Россияне, похоже, намеренно перегоняют бомбардировщики, чтобы усложнить работу украинской и западной разведки — в частности, чтобы замаскировать подготовку к новым ракетным ударам.

Интересно, что ради этого Россия, очевидно, готова тратить ценный ресурс — летные часы своих бомбардировщиков, в частности Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, которых у нее ограниченное количество.

Напомним, 28 мая мониторинговый Telegram-канал Tracking сообщил, что Россия начала снаряжать самолеты крылатыми ракетами Х-101.

Также сообщалось, что РФ активно инвестирует в развитие стратегической авиации, одновременно ремонтируя и модернизируя боевые самолеты дальней авиации. Значительные ресурсы вкладываются в обновление парка ракетоносцев Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3, а также в разработку перспективного бомбардировщика ПАК ДА.