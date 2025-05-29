Просування ЗС РФ: росіяни захопили Зелене Поле й атакують у Сумській області (карта)

29 травня стало відомо про просування російських сил одразу на кількох напрямках, включно із Сумською та Донецькою областями. Згідно з новими даними, ворог окупував населений пункт Зелене Поле, а також просунувся біля трьох населених пунктів Сумської області.

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Про це повідомляє моніторинговий ресурс DeepState.

"Ворог окупував Зелене Поле, а також просунувся біля Новосілки, Водолагів, у Локні та Біловодах", — ідеться в повідомленні.

Зазначимо, населений пункт Зелене Поле розташований на заході Донецької області — лише за 200 метрів від кордону із Запорізькою областю і за кілька кілометрів від Дніпропетровської. Також зафіксовано просування російських підрозділів на схід — у районі Новосілок.

Новопавлівський напрямок. 18 травня 2025 року Фото: deepstatemap.live Новопавлівський напрямок. 28 травня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Крім того, у Сумській області противник активізувався в районах населених пунктів Водолаги, Локня та Біловоди. Ці території розташовані недалеко від державного кордону з Російською Федерацією, де останніми тижнями спостерігається зростання активності ДРГ та обстрілів.

Динаміка боїв на Курському напрямку свідчить про активізацію російських сил і відносно стрімкий кидок на трьох ділянках лінії бойового зіткнення в Сумській області. Це підтверджують картографічні дані deepstatemap.live.

Курський напрямок. 22 травня 2025 року Фото: deepstatemap.live Курський напрямок. 28 травня 2025 року Фото: deepstatemap.live

За інформацією Генштабу ЗСУ на Новопавлівському напрямку війська РФ 16 разів атакували позиції Сил оборони. Бойові дії велися в районі населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле та Новодарівка. На трьох ділянках фронту бої точаться досі.

Щодо Сумської області в Генштабі повідомили про чотири бойові зіткнення, ще сім боїв тривають нині.

"Противник від початку доби завдав шести авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 15 керованих авіаційних бомб та здійснив 121 артилерійський обстріл, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню", — ідеться у зведенні.

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Загрози в Сумській області

Попри активізацію противника, накопичених російських військ на кордонах Сумської та Харківської областей недостатньо для повномасштабного захоплення цих регіонів. Однак ситуація вимагає серйозного ставлення. Про це заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін.

За його словами, Кремль намагається включити до порядку денного ще два українські регіони — Сумщину і Харківщину — незалежно від того, наскільки глибоко вдасться просунутися.

"З огляду на ситуацію, треба дуже терміново готувати логістику, закривати дороги антидроновими сітками, будувати інженерно-фортифікаційні споруди, які враховують сучасну війну з дронами. А не сидіти й чекати, поки вже до якогось міста дійдуть", — наголосив Жорін.