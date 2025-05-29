Продвижение ВС РФ: россияне захватили Зеленое Поле и атакуют в Сумской области (карта)
29 мая стало известно о продвижении российских сил сразу на нескольких направлениях, включая Сумскую и Донецкую области. Согласно новым данным, враг оккупировал населённый пункт Зеленое Поле, а также продвинулся у трех населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает мониторинговый ресурс DeepState.
"Враг оккупировал Зеленое Поле, а также продвинулся возле Новоселки, Водолагов, в Локне и Беловодах", — говорится в сообщении.
Отметим, населенный пункт Зеленое Поле расположен на западе Донецкой области — всего в 200 метрах от границы с Запорожской областью и в нескольких километрах от Днепропетровской. Также зафиксировано продвижение российских подразделений восточнее — в районе Новоселок.
Кроме того, в Сумской области противник активизировался в районах населенных пунктов Водолаги, Локня и Беловоды. Эти территории находятся недалеко от государственной границы с Российской Федерацией, где в последние недели наблюдается рост активности ДРГ и обстрелов.
Динамика боев на Курском направлении свидетельствует об активизации российских сил и относительно стремительном броске на трех участках линии боевого соприкосновения в Сумской области. Это подтверждают картографические данные deepstatemap.live.
По информации Генштаба ВСУ на Новопавловском направлении войска РФ 16 раз атаковали позиции Сил обороны. Боевые действия велись в районе населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Зеленое Поле, Новополь, Вольное Поле и Новодаровка. На трех участках фронта бои идут до сих пор.
Относительно Сумской области в Генштабе сообщили о четырех боестолкновениях, еще семь боев идут в настоящее время.
"Противник с начала суток нанес шесть авиационных ударов, в общей сложности сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 15 управляемых авиационных бомб и осуществил 121 артиллерийский обстрел, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня", — говорится в сводке.Важно
Угрозы в Сумской области
Несмотря на активизацию противника, накопленных российских войск на границах Сумской и Харьковской областей недостаточно для полномасштабного захвата этих регионов. Однако ситуация требует серьезного отношения. Об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин.
По его словам, Кремль пытается включить в повестку еще два украинских региона — Сумщину и Харьковщину — независимо от того, насколько глубоко удастся продвинуться.
"Учитывая ситуацию, надо очень срочно готовить логистику, закрывать дороги антидроновими сетками, строить инженерно-фортификационные сооружения, которые учитывают современную войну с дронами. А не сидеть и ждать, пока уже до какого-то города дойдут", — подчеркнул Жорин.