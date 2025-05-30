"Постійний тиск піхотою": в DeepState розповіли про ситуацію та просування ЗС РФ на Сумщині

Активність російських окупаційних військ в Сумській області кожного дня посилюється, а за наступну ціль в регіоні ЗС РФ мають захоплення села Юнаківка та Хотінь, до якого вони вже наблизилися впритул.

Related video

Про це повідомили аналітики DeepState.

"Просування ворога в Біловодах і Локні, на жаль, не є останніми і активність противника з кожним днем посилюється. Постійний тиск піхотою дається в знаки, а попередні успіхи дають мотивацію кацапам їх розвивати", — йдеться у повідомленні.

Аналітики підкреслили, що наразі населені пункти Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка перебувають в сірій зоні, оскільки там йдуть активні штурмові дії, а також немає чіткого підтвердження їх окупації.

Мапа бойових дій в Сумській області Фото: DeepState

Крім того, інформація, яку отримують аналітики від бійців ЗСУ, які тримають там оборону на даному відтинку, різниться.

Водночас перспективи розвитку ситуації в Сумській області в DeepState назвали "невтішними".

"Ворог націлився на населений пункт Хотінь, а також Юнаківку. До останнього ворог вже наблизився впритул і пробує здійснювати штурмові дії в напрямку села. Юнаківка має багато будинків, які завжди були можливістю для ворога, щоб ховатися, накопичуватися і закріплятися", — зазначили експерти.

За їх словами, якщо ворогу вдасться зайняти Юнаківку і навколишні висоти, то виникне загроза застосування FPV-дронів по Сумах.

"Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб стабілізувати обстановку і зупинити просування ворога", — наголосили в DeepState.

Нагадаємо, 28 травня в DeepState розкрили основне завдання наступу РФ на Костянтинівку.

24 травня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ змогли закріпитися в Сумській області.