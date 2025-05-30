"Постоянное давление пехотой": в DeepState рассказали о ситуации и продвижении ВС РФ на Сумщине

Активность российских оккупационных войск в Сумской области каждый день усиливается, а следующей целью в регионе ВС РФ имеют захват села Юнаковка и Хотень, к которому они уже приблизились вплотную.

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Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Продвижение врага в Беловодах и Локне, к сожалению, не являются последними и активность противника с каждым днем усиливается. Постоянное давление пехотой дается в знаки, а предыдущие успехи дают мотивацию кацапам их развивать", — говорится в сообщении.

Аналитики подчеркнули, что сейчас населенные пункты Водолаги, Владимировка и Константиновка находятся в серой зоне, поскольку там идут активные штурмовые действия, а также нет четкого подтверждения их оккупации.

Карта боевых действий в Сумской области Фото: DeepState

Кроме того, информация, которую получают аналитики от бойцов ВСУ, которые держат там оборону на данном отрезке, разнится.

В то же время перспективы развития ситуации в Сумской области в DeepState назвали "неутешительными".

"Враг нацелился на населенный пункт Хотень, а также Юнаковку. К последнему враг уже приблизился вплотную и пробует осуществлять штурмовые действия в направлении села. Юнаковка имеет много домов, которые всегда были возможностью для врага, чтобы прятаться, накапливаться и закрепляться", — отметили эксперты.

По их словам, если врагу удастся занять Юнаковку и окружающие высоты, то возникнет угроза применения FPV-дронов по Сумах.

"Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы стабилизировать обстановку и остановить продвижение врага", — подчеркнули в DeepState.

Напомним, 28 мая в DeepState раскрыли основную задачу наступления РФ на Константиновку.

24 мая аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ смогли закрепиться в Сумской области.