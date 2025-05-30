"Здійснюють розвідку боєм": в Україні відреагували на заяви росіян про наступ на Харків

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що основні зусилля ЗС РФ зараз сконцентровані під Куп’янськом. Загалом лише за добу на Харківщині відбулося понад 170 боєзіткнень.

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Ситуацію прокоментував керівник ЦПД при РНБО лейтенант Андрій Коваленко.

З його слів, на півночі Харківської області російські окупанти нині "здійснюють розвідку боєм", застосовуючи малі штурмові групи. При цьому основні ворожі зусилля зосереджені на Купʼянському напрямку.

"Всі розповіді їх воєнкорів, що вони ледь не почали рух до Харкова зараз — брехня", — наголосив Коваленко.

Пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Харків" інформувала, що оперативна обстановка суттєво не змінилась й залишається складною. Було зафіксовано 9 атак ЗС РФ в районах Стариці та Вовчанська. Командування запевнило, що Сили оборони контролюють ситуацію.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на Куп’янському напрямку протягом доби ворог атакував чотири рази. Російські штурми відбивали поблизу Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

"Упродовж минулої доби зафіксовано 173 бойові зіткнення", — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, підполковник ЗСУ і заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін 30 травня попередив, що російські окупанти спробують просунутись вглиб Сумської та Харківської областей. Однак він запевнив, що для захоплення Харкова ворогу бракує сил.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі на 30 травня ЗС РФ вдарили по місту "Шахедами". Дрони підірвали тролейбусне депо, також постраждали приблизно 30 багатоквартирних будинків навколо нього.