"Осуществляют разведку боем": в Украине отреагировали на заявления россиян о наступлении на Харьков

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что основные усилия ВС РФ сейчас сконцентрированы под Купянском. Всего лишь за сутки в Харьковской области произошло более 170 боестолкновений.

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Ситуацию прокомментировал руководитель ЦПД при СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

По его словам, на севере Харьковской области российские оккупанты сейчас "осуществляют разведку боем", применяя малые штурмовые группы. При этом основные вражеские усилия сосредоточены на Купянском направлении.

"Все рассказы их военкоров, что они едва не начали движение в Харьков сейчас — ложь", — подчеркнул Коваленко.

Пресс-служба оперативно-тактической группировки "Харьков" информировала, что оперативная обстановка существенно не изменилась и остается сложной. Было зафиксировано 9 атак ВС РФ в районах Старицы и Волчанска. Командование заверило, что Силы обороны контролируют ситуацию.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что на Купянском направлении в течение суток враг атаковал четыре раза. Российские штурмы отбивали вблизи Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

"За прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения", — отметил Синегубов.

Напомним, подполковник ВСУ и заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин 30 мая предупредил, что российские оккупанты попытаются продвинуться вглубь Сумской и Харьковской областей. Однако он заверил, что для захвата Харькова врагу не хватает сил.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью на 30 мая ВС РФ ударили по городу "Шахедами". Дроны взорвали троллейбусное депо, также пострадали примерно 30 многоквартирных домов вокруг него.