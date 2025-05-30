Чеська STV Group випустила надлегкий ручний кулемет Archon Type L: можливості зброї

На міжнародній оборонній виставці IDET 2025 чеська компанія STV Group представила ультралегкий кулемет Archon Type L (ULMG), орієнтований на заповнення ніші між штурмовими гвинтівками й стандартними ручними кулеметами.

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Оглядачі Army Recognition у своєму матеріалі пишуть, що новинка розроблена для піхоти, спецпризначенців і внутрішніх сил, що діють в умовах міської забудови, гірської місцевості та експедиційних операцій.

Особливістю зброї стала система подвійної подачі, що дає змогу оператору використовувати як стрічкові магазини (100 і 200 набоїв), так і стандартні магазини NATO калібру 5,56×45 мм, зокрема магазини типу AR-15. Це забезпечує гнучкість залежно від завдань і доступних боєприпасів, особливо в умовах операцій змішаних підрозділів.

Технічні особливості Archon Type L

Конструкція Archon Type L враховує потреби сучасних підрозділів у надійній та універсальній зброї. Він використовує механізм стрільби з відкритого затвора, що дає змогу уникнути самозаймання під час інтенсивної автоматичної стрільби, а також підвищує безпеку та ефективність охолодження зброї між пострілами.

Для підвищення бойової стійкості в тривалих боях кулемет оснащений системою швидкої заміни ствола — солдати можуть робити заміну в польових умовах без спеціальних інструментів. Це особливо важливо в умовах тривалої перестрілки. Трипозиційний газовий регулятор дає змогу налаштовувати зброю для стрільби в різних умовах, забезпечуючи стабільну роботу автоматики.

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З погляду ергономіки Archon Type L отримав регульований телескопічний приклад і селектор режиму вогню, стилізований під AR-15, що полегшує освоєння зброї для військовослужбовців, які вже знайомі з подібними системами. Модульна архітектура включає планки Picatinny та інтерфейс M-LOK, що дозволяють встановлювати різне додаткове обладнання.

Характеристики Archon Type L

Калібр: 5,56×45 мм NATO

Тип подачі: подвійний (магазин/стрічка)

Сумісність: магазини AR-15, стрічки на 100 і 200 патронів

Режим стрільби: автоматичний, з відкритого затвора

Газовий регулятор: 3 позиції

Приклад: телескопічний, регульований

Маса: орієнтовно до 5 кг (залежно від конфігурації)

Кріплення: Picatinny, M-LOK, QD-точки для ременя

Раніше повідомлялося, що концерн "Калашников" виготовив першу серійну партію 5,45-мм легких кулеметів РПЛ-20 зі стрічковим живленням. На профільних форумах вже активно обговорюють конструктивні особливості зброї, її особливості, переваги та недоліки.