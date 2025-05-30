Чешская STV Group выпустила сверхлегкий ручной пулемет Archon Type L: возможности оружия

На международной оборонной выставке IDET 2025 чешская компания STV Group представила ультралегкий пулемет Archon Type L (ULMG), ориентированный на заполнение ниши между штурмовыми винтовками и стандартными ручными пулеметами.

Related video

Обозреватели Army Recognition в своем материале пишут, что новинка разработана для пехоты, спецназа и внутренних сил, действующих в условиях городской застройки, горной местности и экспедиционных операций.

Особенностью оружия стала система двойной подачи, позволяющая оператору использовать как ленточные магазины (100 и 200 патронов), так и стандартные магазины NATO калибра 5,56×45 мм, включая магазины типа AR-15. Это обеспечивает гибкость в зависимости от задач и доступных боеприпасов, особенно в условиях операций смешанных подразделений.

Технические особенности Archon Type L

Конструкция Archon Type L учитывает потребности современных подразделений в надежном и универсальном оружии. Он использует механизм стрельбы с открытого затвора, что позволяет избежать самовоспламенения при интенсивной автоматической стрельбе, а также повышает безопасность и эффективность охлаждения оружия между выстрелами.

Для повышения боевой устойчивости в длительных боях пулемет оснащен системой быстрой замены ствола — солдаты могут производить замену в полевых условиях без специальных инструментов. Это особенно важно в условиях продолжительной перестрелки. Трехпозиционный газовый регулятор позволяет настраивать оружие для стрельбы в различных условиях, обеспечивая стабильную работу автоматики.

Важно

Украина готовится к полномасштабному производству CZ BREN 2: обзор оружия (фото)

С точки зрения эргономики Archon Type L получил регулируемый телескопический приклад и селектор режима огня, стилизованный под AR-15, что облегчает освоение оружия для военнослужащих, уже знакомых с подобными системами. Модульная архитектура включает планки Picatinny и интерфейс M-LOK, позволяющие устанавливать различное дополнительное оборудование.

Характеристики Archon Type L

Калибр: 5,56×45 мм NATO

Тип подачи: двойной (магазин/лента)

Совместимость: магазины AR-15, ленты на 100 и 200 патронов

Режим стрельбы: автоматический, с открытого затвора

Газовый регулятор: 3 позиции

Приклад: телескопический, регулируемый

Масса: ориентировочно до 5 кг (в зависимости от конфигурации)

Крепления: Picatinny, M-LOK, QD-точки для ремня

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» изготовил первую серийную партию 5,45-мм легких пулеметов РПЛ-20 с ленточным питанием. На профильных форумах уже активно обсуждают конструктивные особенности оружия, его особенности, достоинства и недостатки.