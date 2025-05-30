"Противник заходить в лісосмуги як ДРГ": DeepState про ситуацію в сірій зоні на Харківщині
Російські окупаційні війська активізувались в сірій зоні біля села Строївка, Куп'янського району, Харківської області та роблять спроби зайти у цей населений пункт.
Про це повідомили аналітики DeepState.
"Ка*ап активізувався і на даній ділянці у смузі одного зі спеціалізованих органів. На жаль, противник стабільно б'є саме там, де цей орган стоїть", — йдеться у повідомленні.
Аналітики уточнили, що ситуація поблизу Строївки подібна до того, як відбувалось на західному березі річки Оскіл.
"За наявною інформацією противник заходить в лісосмуги як ДРГ, навіть була спроба забігти у село, але закріпляти кацапи не поспішають. Цілком ймовірно, що найближчим часом противник застосує таку саму тактику і в селах західніше по ДКУ", — зазначили в DeepState.
Там також оприлюднили мапу, на якій показана сіра зона поблизу села Строївка.
Нагадаємо, 30 травня в Нацгвардії повідомили, що росіяни перестали накопичувати важку техніку біля Липців на Харківщині.
29 травня в DeepState розповіли про ситуацію та просування ЗС РФ на Сумщині.