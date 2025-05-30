"Противник заходит в лесополосы как ДРГ": DeepState о ситуации в серой зоне на Харьковщине
Российские оккупационные войска активизировались в серой зоне возле села Строевка, Купянского района Харьковской области и делают попытки зайти в этот населенный пункт.
Об этом сообщили аналитики DeepState.
"Ка*ап активизировался и на данном участке в полосе одного из специализированных органов. К сожалению, противник стабильно бьет именно там, где этот орган стоит", — говорится в сообщении.
Аналитики уточнили, что ситуация вблизи Строевки подобна тому, как происходило на западном берегу реки Оскол.
"По имеющейся информации противник заходит в лесополосы как ДРГ, даже была попытка забежать в село, но закреплять кацапы не спешат. Вполне вероятно, что в ближайшее время противник применит такую же тактику и в селах западнее по ДКУ", — отметили в DeepState.
Там также обнародовали карту, на которой показана серая зона вблизи села Строевка.
Напомним, 30 мая в Нацгвардии сообщили, что россияне перестали накапливать тяжелую технику возле Липцов на Харьковщине.
29 мая в DeepState рассказали о ситуации и продвижении ВС РФ на Сумщине.