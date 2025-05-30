"Противник заходит в лесополосы как ДРГ": DeepState о ситуации в серой зоне на Харьковщине

Российские оккупационные войска активизировались в серой зоне возле села Строевка, Купянского района Харьковской области и делают попытки зайти в этот населенный пункт.

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Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Ка*ап активизировался и на данном участке в полосе одного из специализированных органов. К сожалению, противник стабильно бьет именно там, где этот орган стоит", — говорится в сообщении.

Аналитики уточнили, что ситуация вблизи Строевки подобна тому, как происходило на западном берегу реки Оскол.

"По имеющейся информации противник заходит в лесополосы как ДРГ, даже была попытка забежать в село, но закреплять кацапы не спешат. Вполне вероятно, что в ближайшее время противник применит такую же тактику и в селах западнее по ДКУ", — отметили в DeepState.

Там также обнародовали карту, на которой показана серая зона вблизи села Строевка.

Серая возле Строевки на Харьковщине Фото: DeepState

Напомним, 30 мая в Нацгвардии сообщили, что россияне перестали накапливать тяжелую технику возле Липцов на Харьковщине.

29 мая в DeepState рассказали о ситуации и продвижении ВС РФ на Сумщине.