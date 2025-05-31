"Є ознаки": РФ готує нові обстріли стратегічною авіацією, — ЦПД

Російські окупаційні війська готують нові обстріли України із застосуванням стратегічної авіації.

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Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

"Справа в тому, що зараз є ознаки підготовки росією нових обстрілів із застосуванням стратегічної авіації в майбутньому. І все це — традиційна для Москви методика, ще з часів Мінська", — написав Коваленко.

Варто зазначити, що свій допис керівник ЦПД почав з цитати Трампа про те, що його "здивували речі", які він побачив під час мирних переговорів — обстріли Росією Києва та інших українських міст, внаслідок чого Трамп нібито був "дуже розчарований Путіним".

"Тут розчарування, думаю, важливо перетворити в те, що росіяни називають "жесткая оплеуха" Путіну", — наголосив Коваленко.

Пост Коваленка Фото: скриншот

Нагадаємо, під час пресконференції 31 травня Трамп пояснив, що його здивувало в діях Путіна.

Фокус також писав про те, що РФ затягує мирні переговори, щоб домогтися додаткових поступок з боку України та Заходу.