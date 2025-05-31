"Есть признаки": РФ готовит новые обстрелы стратегической авиацией, — ЦПД

Российские оккупационные войска готовят новые обстрелы Украины с применением стратегической авиации.

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Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

"Дело в том, что сейчас есть признаки подготовки россией новых обстрелов с применением стратегической авиации в будущем. И все это — традиционная для Москвы методика, еще со времен Минска", — написал Коваленко.

Стоит отметить, что свое сообщение руководитель ЦПД начал с цитаты Трампа о том, что его "удивили вещи", которые он увидел во время мирных переговоров — обстрелы Россией Киева и других украинских городов, в результате чего Трамп якобы был "очень разочарован Путиным".

"Здесь разочарование, думаю, важно превратить в то, что россияне называют "жесткая оплеуха" Путину", — подчеркнул Коваленко.

Пост Коваленко Фото: скриншот

Напомним, во время пресс-конференции 31 мая Трамп объяснил, что его удивило в действиях Путина.

Фокус также писал о том, что РФ затягивает мирные переговоры, чтобы добиться дополнительных уступок со стороны Украины и Запада.