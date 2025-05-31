Майже кожен п'ятий: в Нацполіції відповіли, скільки правоохоронців перебувають на фронті
На кінець травня 2025 року до відбиття збройної агресії Росії залучені 17 тисяч співробітників Національної поліції України. Фактична чисельність правоохоронців на сьогодні сягає майже 100 тисяч, із них 73,5 тисячі — чоловіки мобілізаційного віку. Тобто воює приблизно кожен п'ятий поліціянт.
Про це голова Національної поліції України Іван Вигівський сказав в інтерв'ю "Детектор медіа", опублікованому 30 травня.
Він розповів, що у 2023 році за ініціативою Міністерства внутрішніх справ і Нацполіції було створено Департамент поліції особливого призначення "Об’єднана штурмова бригада "Лють"", яка має 5 300 посад і зараз веде набір бійців. Також завдання на передовій виконують співробітники Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД), стрілецькі батальйони головних управлінь поліції у регіонах і зведена стрілецька бригада "Хижак" Департаменту патрульної поліції.
""Лють" другий рік утримує Торецький напрям, разом з іншими бригадами Збройних сил, Нацгвардії. Фактично ми у підпорядкуванні військового командування", — пояснив Вигівський.
Правоохоронців на фронті визначили комбатантами
Голова Нацполіції додав, що до Закону "Про Національну поліцію" внесли зміни, які визначили поліцейські підрозділи особливого призначення комбатантами (у міжнародному праві — люди, які належать до збройних сил держав, що перебувають у стані війни). Це дозволило правоохоронцям брати участь у бойових діях на рівні з іншими бійцями Сил оборони.
Вигівський нагадав, що багато співробітників поліції з 2014 року брали участь в Антитерористичній операції та Операції об'єднаних сил на сході України в складі зведених підрозділів, проводили стабілізаційні заходи, організовували блокпости.
"Також у нас додалася функція евакуації людей. З перших днів повномасштабної війни поліція прибуває одна з перших разом із ДСНС на місця прильотів, допомагає пораненим, забезпечує порядок. Ми всі з початку війни пройшли спеціальну домедичну підготовку. В структурі "Люті" ми навіть створили свій медичний підрозділ", — розповів голова НПУ.
Нагадаємо, 30 травня в мережі поширилося відео влучання російського дрона "Ланцет" у блокпост на Сумщині, на якому перебував співробітник поліції. Правоохоронцю вдалося вижити.
У квітні полковник Віталій Ткаченко, начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України розповідав, що 70% військових ТЦК перевели на передову протягом 2024-2025 років.