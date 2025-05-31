Почти каждый пятый: в Нацполиции ответили, сколько правоохранителей находятся на фронте

На конец мая 2025 года к отражению вооруженной агрессии России привлечены 17 тысяч сотрудников Национальной полиции Украины. Фактическая численность правоохранителей на сегодня достигает почти 100 тысяч, из них 73,5 тысячи — мужчины мобилизационного возраста. То есть воюет примерно каждый пятый полицейский.

Related video

Об этом глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сказал в интервью "Детектор медиа", опубликованном 30 мая.

Он рассказал, что в 2023 году по инициативе Министерства внутренних дел и Нацполиции был создан Департамент полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада "Лють"", которая имеет 5 300 должностей и сейчас ведет набор бойцов. Также задачи на передовой выполняют сотрудники Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД), стрелковые батальоны главных управлений полиции в регионах и сводная стрелковая бригада "Хижак" Департамента патрульной полиции.

""Лють" второй год удерживает Торецкое направление, вместе с другими бригадами Вооруженных сил, Нацгвардии. Фактически мы в подчинении военного командования", — пояснил Выговский.

Правоохранителей на фронте определили комбатантами

Глава Нацполиции добавил, что в Закон "О Национальной полиции" внесли изменения, которые определили полицейские подразделения особого назначения комбатантами (в международном праве — люди, которые относятся к вооруженным силам государств, находящихся в состоянии войны). Это позволило правоохранителям участвовать в боевых действиях наравне с другими бойцами Сил обороны.

Выговский напомнил, что многие сотрудники полиции с 2014 года принимали участие в Антитеррористической операции и Операции объединенных сил на востоке Украины в составе сводных подразделений, проводили стабилизационные мероприятия, организовывали блокпосты.

"Также у нас добавилась функция эвакуации людей. С первых дней полномасштабной войны полиция прибывает одна из первых вместе с ГСЧС на места прилетов, помогает раненым, обеспечивает порядок. Мы все с начала войны прошли специальную домедицинскую подготовку. В структуре "Люти" мы даже создали свое медицинское подразделение", — рассказал глава НПУ.

Напомним, 30 мая в сети распространилось видео попадания российского дрона "Ланцет" в блокпост на Сумщине, на котором находился сотрудник полиции. Правоохранителю удалось выжить.

В апреле полковник Виталий Ткаченко, начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины рассказывал, что 70% военных ТЦК перевели на передовую в течение 2024-2025 годов.