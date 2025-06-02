Кращий за російський "Панцир": Китай розробив ракетно-гарматний комплекс SWS3 (фото)

Китай продемонстрував новий самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) ближньої дії SWS3, призначений для боротьби з повітряними загрозами, що летять низько — від дронів-камікадзе і FPV до крилатих ракет і високоточних авіабомб. Система вже розгорнута у складі легких мотопіхотних бригад Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

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Про це повідомили оглядачі Defense Express.

ЗРГК SWS3 побудований за схемою інтегрованої системи: він поєднує дві автоматичні 35-мм гармати та пускові установки малогабаритних зенітних ракет FB-10A. Комплекс розміщується на броньованому шасі з колісною формулою 4×4 або 6×6, що робить його більш мобільним порівняно з традиційними гусеничними ЗРГК. При цьому заявляється можливість повністю автономної роботи без зовнішнього цілевказівки.

Як засоби виявлення і наведення застосовуються оптико-електронні та радіолокаційні модулі, а система управління вогнем підтримує одночасне використання гарматного і ракетного озброєння. Такий підхід підвищує ймовірність ураження різних типів цілей, зокрема під час масованих комбінованих атак, коли в одному районі можуть діяти і безпілотники, і ракети, і плануючі боєприпаси.

Китайський комплекс ППО SWS3 Фото: X (Twitter)

SWS3 може функціонувати як у складі загальновійськового підрозділу, забезпечуючи прикриття на марші або в районі зосередження, так і може бути інтегрований в ешелоновану систему ППО, взаємодіючи з більшими зенітними системами та зовнішніми засобами розвідки.

Порівняння з російським "Панцир-С1"

За своєю архітектурою і завданнями, пишуть експерти, SWS3 концептуально близький до російського ЗРГК "Панцир-С1", який також поєднує артилерійські та ракетні засоби боротьби з повітряними загрозами. Однак китайська система демонструє акцент на мобільності: колісне шасі підвищує швидкість перекидання і розгортання, що особливо важливо в сучасних маневрених конфліктах.

Російський ЗРПК "Панцир-С1" Фото: topwar.ru

Так "Панцир-С1" має перевагу у вигляді гусеничної версії, що забезпечує прохідність в умовах бездоріжжя. Водночас поки що невідомо, наскільки ефективними є заявлені характеристики SWS3 в умовах реальних бойових дій — наразі надано лише базову інформацію без підтверджених даних про дальність стрільби, точність наведення і час реакції.

Раніше повідомлялося, що китайський виробник зброї Norinco представив систему протиповітряної оборони Bullet Curtain, здатну знищувати ракети й рої безпілотників. Система використовує унікальний метод перехоплення, створюючи "стіну снарядів", яка накриває цілі, що наближаються.