Лучше российского "Панциря": Китай разработал ракетно-пушечный комплекс SWS3 (фото)

Китай продемонстрировал новый самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) ближнего действия SWS3, предназначенный для борьбы с низколетящими воздушными угрозами — от дронов-камикадзе и FPV до крылатых ракет и высокоточных авиабомб. Система уже развернута в составе легких мотопехотных бригад Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

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Об этом сообщили обозреватели Defense Express.

ЗРПК SWS3 построен по схеме интегрированной системы: он совмещает две автоматические 35-мм пушки и пусковые установки малогабаритных зенитных ракет FB-10A. Комплекс размещается на бронированном шасси с колесной формулой 4×4 или 6×6, что делает его более мобильным в сравнении с традиционными гусеничными ЗРПК. При этом заявляется возможность полностью автономной работы без внешнего целеуказания.

В качестве средств обнаружения и наведения применяются оптико-электронные и радиолокационные модули, а система управления огнем поддерживает одновременное использование пушечного и ракетного вооружения. Такой подход повышает вероятность поражения различных типов целей, в том числе при массированных комбинированных атаках, когда в одном районе могут действовать и беспилотники, и ракеты, и планирующие боеприпасы.

Китайский комплекс ПВО SWS3 Фото: X (Twitter)

SWS3 может функционировать как в составе общевойскового подразделения, обеспечивая прикрытие на марше или в районе сосредоточения, так и быть интегрирован в эшелонированную систему ПВО, взаимодействуя с более крупными зенитными системами и внешними средствами разведки.

Сравнение с российским "Панцирь-С1"

По своей архитектуре и задачам, пишут эксперты, SWS3 концептуально близок к российскому ЗРПК "Панцирь-С1", который также сочетает артиллерийские и ракетные средства борьбы с воздушными угрозами. Однако китайская система демонстрирует акцент на мобильности: колесное шасси повышает скорость переброски и развертывания, что особенно важно в современных маневренных конфликтах.

Российский ЗРПК "Панцирь-С1" Фото: topwar.ru

Так "Панцирь-С1" обладает преимуществом в виде гусеничной версии, обеспечивающей проходимость в условиях бездорожья. В то же время, пока неизвестно, насколько эффективны заявленные характеристики SWS3 в условиях реальных боевых действий — на данный момент представлена лишь базовая информация без подтвержденных данных о дальности стрельбы, точности наведения и времени реакции.

Ранее сообщалось, что китайский производитель оружия Norinco представил систему противовоздушной обороны Bullet Curtain, способную уничтожать ракеты и рои беспилотников. Система использует уникальный метод перехвата, создавая "стену снарядов", которая накрывает приближающиеся цели.