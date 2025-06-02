Лучше российского "Панциря": Китай разработал ракетно-пушечный комплекс SWS3 (фото)
Китай продемонстрировал новый самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) ближнего действия SWS3, предназначенный для борьбы с низколетящими воздушными угрозами — от дронов-камикадзе и FPV до крылатых ракет и высокоточных авиабомб. Система уже развернута в составе легких мотопехотных бригад Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Об этом сообщили обозреватели Defense Express.
ЗРПК SWS3 построен по схеме интегрированной системы: он совмещает две автоматические 35-мм пушки и пусковые установки малогабаритных зенитных ракет FB-10A. Комплекс размещается на бронированном шасси с колесной формулой 4×4 или 6×6, что делает его более мобильным в сравнении с традиционными гусеничными ЗРПК. При этом заявляется возможность полностью автономной работы без внешнего целеуказания.
В качестве средств обнаружения и наведения применяются оптико-электронные и радиолокационные модули, а система управления огнем поддерживает одновременное использование пушечного и ракетного вооружения. Такой подход повышает вероятность поражения различных типов целей, в том числе при массированных комбинированных атаках, когда в одном районе могут действовать и беспилотники, и ракеты, и планирующие боеприпасы.
SWS3 может функционировать как в составе общевойскового подразделения, обеспечивая прикрытие на марше или в районе сосредоточения, так и быть интегрирован в эшелонированную систему ПВО, взаимодействуя с более крупными зенитными системами и внешними средствами разведки.
Сравнение с российским "Панцирь-С1"
По своей архитектуре и задачам, пишут эксперты, SWS3 концептуально близок к российскому ЗРПК "Панцирь-С1", который также сочетает артиллерийские и ракетные средства борьбы с воздушными угрозами. Однако китайская система демонстрирует акцент на мобильности: колесное шасси повышает скорость переброски и развертывания, что особенно важно в современных маневренных конфликтах.
Так "Панцирь-С1" обладает преимуществом в виде гусеничной версии, обеспечивающей проходимость в условиях бездорожья. В то же время, пока неизвестно, насколько эффективны заявленные характеристики SWS3 в условиях реальных боевых действий — на данный момент представлена лишь базовая информация без подтвержденных данных о дальности стрельбы, точности наведения и времени реакции.
Ранее сообщалось, что китайский производитель оружия Norinco представил систему противовоздушной обороны Bullet Curtain, способную уничтожать ракеты и рои беспилотников. Система использует уникальный метод перехвата, создавая "стену снарядов", которая накрывает приближающиеся цели.